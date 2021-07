Strategietitel Company of Heroes 3 angekündigt

Das legendäre Strategie-Franchise ist zurück und kombiniert intensive Kämpfe mit neuen Strategieelementen – in einer mediterranen Umgebung. Company of Heroes 3 von Relic Entertainment und SEGA wird 2022 für den PC erscheinen.

Diejenigen, die das Spiel schon jetzt ausprobieren wollen, müssen nicht bis dahin warten – auf CompanyOfHeroes.com können Spieler und Spielerinnen schon jetzt der CoH-Entwicklung beitreten, indem sie ab sofort Zugang zur Pre-Alpha Preview für Company of Heroes 3 über Steam erhalten!

Spieler, die dem CoH-Development-Programm von Relic beitreten, das von Games2Gether™ betrieben wird, können einen frühen Einblick in die Kampagnenerfahrung bekommen. Die Anmeldung ist kostenlos und gibt den Spielern exklusive Einblicke in die Entwicklung des Spiels sowie ein Mitspracherecht bei dessen Entwicklung. Wer heute sein Steam-Konto verknüpft, haben bis zum 3. August um 4:00 Uhr Zugriff auf die Pre-Alpha Vorschaufassung.

Mediterranes Setting & neue Features

Company of Heroes 3 verfrachtet die vertraute boots-on-the-ground -Erzählung der Serie auf einen brandneuen Kriegsschauplatz und schaltet authentische neue Taktiken, Fraktionen und eine Fülle von bislang unerzählten Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg frei. Das Mittelmeer ist ein Ort von immenser Vielfalt, von windgepeitschten italienischen Bergpässen bis hin zu rauen nordafrikanischen Wüsten und Küstenlandschaften. An dieser neuen Frontlinie übertrumpft Intelligenz Geschwindigkeit.

In Company of Heroes 3 wurde das Company of Heroes-Gameplay um authentische neue Features erweitert, die für das bisher tiefgründigste taktische Erlebnis sorgen – und das alles dank der Essence Engine 5, der neuesten Entwicklung von Relics proprietärer Echtzeitstrategie-Technologie. Auf der dynamischen Kampagnenkarte befehligen die Spieler Boden-, Luft- und Seestreitkräfte und bauen Nachschublinien auf, während sie den Feldzug der Alliierten anführen, um das italienische Festland von den verschanzten Achsenmächten zurückzuerobern. Die langfristigen Entscheidungen, die Sie hier treffen, beeinflussen nicht nur die Schlachten, die Sie schlagen, sondern auch die Geschichte des Krieges selbst.

Im Einzelspielermodus gibt das Feature Full Tactical Pause dem Spieler eine neue Ebene der taktischen Kontrolle über das Tempo auf dem Schlachtfeld. Durch das Einfrieren der Action können Spieler, die sich für die volle taktische Pause entscheiden, alle ihre Aktionen auf einmal koordinieren und jeden Zug bis ins Detail durchdenken, ohne den Druck, alles in Echtzeit machen zu müssen.

Weitere Informationen über Company of Heroes 3 gibt es auf www.companyofheroes.com, wo sich interessierte Spieler auch für CoH-Development anmelden können.