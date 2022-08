Two Point Campus im Test

Eine Universität dreht ab

Für Two Point Campus haben die Entwickler sich die Wünsche der Community von Two Point Hospital angehört und viele dieser Wünsche umgesetzt. Es ist möglich, Gegenstände wesentlich freier zu Platzieren als im Vorgänger. Weiters können auch die Außenbereiche bebaut werden. Die Steuerung ist flüssiger und bietet einige kleine Verbesserungen, die das Spielgefühl massiv verbessern. Der Kreativität beim Designen der Universitäten sind deutlich weniger Grenzen gesetzt. Durch die verschiedenen Linsen mit denen man sich das Spielfeld anzeigen lassen kann, werden die Wünsche und Bedürfnisse der Mitarbeiter und Studenten schnell sichtbar. Da man diese visuellen Filter auch während des Bauens aktiv lassen kann, macht es eventuelle Fehler bei der Planung deutlich einfacher zu finden und zu beheben.

In der Testversion von Two Point Campus gab es 12 unterschiedliche Universitäten zu bespielen, wobei genauso wie bei Two Point Hospital geplant ist, diverse neue Inhalte nach der Veröffentlichung des Hauptspiels zu entwickeln. Es werden neue Studiengänge, Charaktere, Level (also Universitäten) und eventueller weiterer Content über DLCs und kostenlose Updates nachgereicht werden. Wobei die 12 Universitäten, die es bereits gibt, nicht unterschiedlicher sein könnten. In dem Spiel gibt es 17 unterschiedliche Studiengänge, die alle nach den Wünschen der Spieler:innen angepasst werden können. Jeder dieser Studiengänge benötigt eigene Räumlichkeiten und passendes Personal. Die Studiengänge rangieren von Forschologie über Zauberei bis Spionage. Bei Vorlesungen wie „Ohne Rauch keine Wissenschaft“, „Hyperlila: Das neue Ultraviolett“ oder „Was nicht echt ist kann nicht wehtun“ kann man die Studenten der eigenen Universität beobachten. Die Animationen der einzelnen Tätigkeiten sind witzig und mit viel Liebe gemacht. Man merkt sehr eindeutig, dass das Team hinter Two Point Campus mit Leidenschaft an dem Spiel gearbeitet hat.

Doch trotz all dem Witz und der comicartigen Grafik ist es eine beinharte Wirtschaftssimulation. Um die nächste Universität freizuschalten, muss das aktuelle Level mindestens bis zu einem Stern gespielt werden. Um das erste Tutorial Level so weit zu bekommen, brauchte ich fast eine Stunde. Dazu sei aber gesagt, dass weniger perfektionistische Spieler:innen auch schneller durch das Tutorial kommen werden. Die ersten beiden Levels, nämlich das „Freshleigh Meadows College“ und die „Piazza Lanatra“ dienen als Tutorials, doch mit jeder neu freigeschalteten Universität werden neue Aspekte des Spiels deutlich. So gibt es beispielsweise eine Universität, an der nicht die Studiengänge, sondern die Partys und Veranstaltungen ausschlaggebend sind. Auch ist das Freischalten von neuen Gegenstände, die man zur Deko oder mit einem tatsächlichen Nutzen platzieren kann, über das ganze Spiel verteilt.