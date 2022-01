Uncharted: Legacy of Thieves Collection im Test

Uncharted: Drakes Schicksal aus dem Jahr 2007 legte den Grundstein für eine der erfolgreichsten PlayStation-Spielreihen überhaupt und zählt sicherlich zu den Aushängeschildern von Sonys Entertainment-Sparte. Die Faktoren für diesen Erfolg sind vielschichtig. Einerseits ist es natürlich die technische Umsetzung, welche schon zu Zeiten der PS3 für Begeisterung sorgte, die actiongeladene Inszenierung sowie die spannenden Geschichten, welche uns Spieler*innen an bemerkenswerte Orte rund um den Globus reisen ließ. Eine besonders große Stärke der Reihe liegt aber in der für Action-Adventures ungewöhnlich tiefen Charakterzeichnung der Protagonisten. Mit jedem neuen Teil der Reihe erfährt man etwas mehr und taucht immer tiefer in die Welten und die sehr persönlichen Geschichten der Figuren ein. Die ersten drei Teile wurden bereits gemeinsam in der Nathan Drake Collection veröffentlicht und nun folgt die Uncharted: Legacy of Thieves Collection, in der sowohl Uncharted 4: A Thief’s End, als auch das Spin-off Uncharted: The Lost Legacy gebündelt werden.

A Thief’s End beginnt zunächst mit Rückblick auf Nathans Kindheit, in der er mithilfe seines älteren Bruders Samuel aus dem römisch-katholischen St.-Francis-Waisenhaus ausbricht. Dieser ist es dann auch, der Nathan aus seinem Ruhestand holt und ihn zur Suche nach dem in Kreuz des Heiligen Dismas überredet. Ihr Abenteuer führt die beiden rund um den Welt, etwa nach Libertalia, dem Piraten-Paradies, das sich tief in den Wäldern von Madagaskar befindet, auf Dschungelinseln, durch Städte und zu schneebedeckten Berggipfeln. Spielerisch bleibt sich auch Teil 4 der Reihe grundsätzlich treu. So steuert ihr Protagonist Nathan Drake aus der Third-Person-Perspektive, klettert und springt durch die abwechslungsreichen Abschnitte. Erstmalig lassen sich nun aber Fahrzeuge durch offenes Gebiet steuern. In unserem Test attestierten wir dem Titel, dass er ein würdiger Abschluss für die Serie zu ist.