Undisputed im Test

Round 2 – Ablauf

Aber wie läuft denn so ein Kampf jetzt eigentlich ab? Na ja, das kann sehr unterschiedlich sein. Während ich Ali in der ersten Runde auf die Bretter geschickt habe, dauerte der Kampf zwischen den beiden Boxerinnen mehrere Runden, und ich ging in der letzten Runde KO. Was war passiert?

Also zuerst einmal müsst ihr bedenken, dass es sich bei Undisputed um eine Boxsimulation handelt, sprich ihr solltet nicht nur eure Ausdauer, sondern auch die Verletzungen im Blick behalten. Runde für Runde wurde meine Ausdauer weniger, weil ich einfach zu viele Powerpunches landen wollte. Wie jeder Boxer weiß, kostet es doppelt so viel Energie, ins Leere zu schlagen als zu treffen. Während also meine Ausdauer immer weniger wurde und ich dementsprechend nur noch kurze Kombos ausführen konnte, bis ich wieder ein paar Sekunden auf Distanz gehen musste, bearbeitete meine Gegnerin mich mit gut doppelt so vielen Schlägen. Auch das Blocken leidet unter zu wenig Ausdauer und so bekam ich ein Cut nach dem anderen. In meiner Ecke wurde mir auch angezeigt, welche Seite meines Gesichts wie stark geschwollen ist und die der Gegnerin ebenfalls. Der Ringrichter war kurz davor abzubrechen, ließ mich dann aber doch noch eine letzte Runde in den Ring. Das war dann aber zu viel für meine Kämpferin und ich ging zu Boden. Das Minigame mit den Sticks, um wieder aufzustehen, habe ich nicht mehr geschafft.

Von der Einmarschmusik und der Halle bis hin zur Kleidung meiner Kämpferin war alles durchgeplant und ich ging topmotiviert in den Ring, aber was soll ich sagen, manchmal verliert man eben.