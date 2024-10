Mortal Kombat 1: Khaos Reigns im Test

Beschäftigen wir uns gleich und ohne Umschweife mit dem Kernstück von Mortal Kombat 1: Khaos Reigns, dem neuen Story-Modus. Dieser setzt nahtlos an das Hauptspiel an und macht somit genau dort weiter, wo der Cliffhanger aufhörte. Nachdem Liu Kang in Mortal Kombat 1 erfolgreich eine neue Zeitlinie erschaffen hatte, tauchte nämlich dort auch schon eine neue Bedrohung auf: Havik, ein chaotischer Titan, der aus einer alternativen Zeitlinie stammt. Sein Ziel in Khaos Reign ist es, den neuen Zeithüter Geras zu entführen, um mit dessen Fähigkeiten und magischen Artefakten weitere Zeitlinien zu übernehmen und Chaos und Anarchie zu verbreiten. Liu Kang und seine Verbündeten müssen sich nun dieser neuen Herausforderungen stellen und dabei nicht nur gegen Havik und seine Anhänger kämpfen, sondern auch Konflikte innerhalb der eigenen Reihen lösen. Alte Feinde kehren zurück und neue Allianzen werden geschmiedet.

Die Story wird in der gewohnt hohen Qualität präsentiert und weiß zunächst auch zu fesseln. Im weiteren Spielverlauf flacht die Spannungskurve aber stark ab und die Geschichte fühlt sich gehetzt an. Darüber hinaus bleiben einige Handlungsstränge offen und das Potenzial der neuen Protagonisten wird nicht voll ausgeschöpft. Es bleibt der fahle Nachgeschmack, dass etwas fehlt oder für einen weiteren DLC aufgespart wurde. In Anbetracht, dass Mortal Kombat – Khaos Reigns zum Vollpreis erworben werden muss, schmeckt dieser doppelt bitter.