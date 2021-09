VALORANT: Neue Map “Fracture” kommt mit Episode 3 Akt 2 ins Spiel

Riot Games kündigt an, dass mit Episode 3 Akt 2 von VALORANT eine weitere Map Teil des Spiels wird. Die mittlerweile siebte Map, „Fracture“, enthält viele kleine Hinweise zur Hintergrundgeschichte von VALORANT. Auch der Kampfpass des nächsten Akts bringt einige Neuheiten mit sich, die sogar von der Community inspiriert wurden.

„Fracture“ ist die mittlerweile siebte Map im taktischen 5vs5-Shooter VALORANT. „Fracture“ kennzeichnet sich durch die einfache H-Form. In der Mitte gibt es eine visuelle Trennlinie zwischen den beiden gegensätzlichen Seiten. Das verteidigende Team startet in der Mitte der Map. Lange Seilrutschen verbinden die Routen auch im Untergrund. „Die Idee zu der Karte kam uns nach einer simplen Frage: ‚Was wäre, wenn?‘ Im Speziellen: Was wäre, wenn Angreifer auf beiden Seiten der Karte starten und die Verteidiger in die Zange nähmen? Wir wollen, dass die Spielerinnen und Spieler ihre fundamentalen Herangehensweisen überdenken, und ihnen einzigartige Probleme vorsetzen, die sie lösen sollen“, erklärt Joe Lansford, Level Designer bei Riot Games, die einfache Form der Map.

Was die grafische Gestaltung angeht, so war es unsere Absicht, eine offensichtliche Teilung zwischen den beiden Kartenseiten zu erschaffen, die darauf hindeuten, dass eine Art Unfall passiert ist, durch den eine Kluft entstand, die die Zeit durcheinandergebracht hat. Wir wollten eine einzigartige visuelle Umgebung schaffen, die das Narrativ eines fehlgeschlagenen geheimen Experiments untermauert. Als kleines Extra finden sich auf der Map einige Hinweise – darunter auch erstmalig interaktive narrative Objekte – zur Geschichte von VALORANT, die von den Fans entdeckt werden können. Brian Yam, Lead Artist bei Riot Games

Auch der Kampfpass bringt einige Details mit sich. Neben neuen Skins für Phantom, Vandal und Operator wird es ein paar Graffiti und Banner geben, die von den Memes der Community inspiriert wurden. „Aber welche das sind, müssen die Spieler*innen selbst herausfinden“, sagt Senior Producer Preeti Khanolkar.

Weitere Infos zu Episode 3 Akt 2 von VALORANT finden sich auf der offiziellen Webseite www.PlayVALORANT.com.