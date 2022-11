VARTA und Fokus starten Esports Academy für Österreichs Nachwuchs-Gamer

Es geht los: VARTA und FOKUS suchen ab dem 9. November über vier exklusive Scouting-Turniere das vielversprechendste eFootball Talent aus Österreich für die FOKUS Esports Academy powered by VARTA.

FOKUS und VARTA verfolgen damit das Ziel nachhaltiger Esports-Talentförderung.

Über die Scouting-Turniere können sich die talentiertesten Nachwuchs-Gamer ins große Offline-Finale, das am 17. Dezember in Köln stattfindet, spielen. Die Gewinnerin oder der Gewinner des Österreich-Finales erhält als offizieller VARTA-Rookie einen Platz in der „FOKUS Esports Academy powered by VARTA“, einem nachhaltigen und innovativen Förderprogramm.

Mit den Scouting-Turnieren startet auch die Zusammenarbeit von VARTA und FOKUS. VARTA, Experte für Batterietechnologie und Energiespeicher, ist offizieller Partner des erfolgreichen Esports-Teams und unterstützt zukünftig alle Esportler und Content Creator von FOKUS mit innovativen Produkten.

Die Scouting-Turniere für Österreich finden an folgenden Tagen statt.

09. November 2022

16. November 2022

23. November 2022

30. November 2022

Zur Anmeldung zu den Turnieren geht’s hier: https://rush.gg/en/hubs/fokus-esports-academy-fifa

Auf diejenigen, die bei den Qualifier-Turnieren weiterkommen, warten besondere Goodiebags powered by VARTA und FOKUS.

Weitere Details zum Offline-Finale am 17. Dezember in Köln folgen in Kürze. Fest steht aber schon: Moderator vor Ort wird der Esport-Profi „MoAuba“ sein.