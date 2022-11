Endlose Gaming-Sessions mit der neusten Technik

Für endloses Gaming Spielvergnügen ist die richtige Ausrüstung das A und O. Immer wieder gibt es neue Techniken auf dem Markt, mit dem das Gamen noch mehr Spaß macht und erlebnisreicher wird.

Sehr gut geeignet für lange Gaming-Sessions ist ein SI Gaming-PC, sowie weitere Gaming Produkte von MSI. Ihr habt die Auswahl zwischen vorgefertigten Gaming-PCs und einzelnen Komponenten, aus denen ihr euch euer eigenes System zusammenstellen und diesen Gaming- PC konfigurieren könnt. Die MSI Gaming Grafikkarten präsentieren sich mit einer tollen Leistung und einem ansprechenden Design. Auch mit den MSI Mainboards bekommt ihr die Basis für die nötige Geschwindigkeit und sie bieten Systemstabilität. Für alle Gamer gibt es diesbezüglich noch zusätzliche Features, die mit an Bord sind.

Diese Rechner zeichnen sich durch optimale Gaming-Eigenschaften aus und in den Geräten steckt mehr als 30 Jahre Erfahrung, die auch bezahlbar ist. Diese Technik kann in Form von MSI Mainboards sowie MSI Grafikkarten überzeugen. Das Unternehmen arbeitet eng mit sorgsam ausgewählten Partnern zusammen und schuf so die optimalen Computer für leidenschaftliche Gamer. Wer online Spiele spielt oder gerne online Casinos aufsucht, der wird diese Technik lieben. Erste Eindrücke für ein spektakuläres Spielerlebnis könnt ihr auch auf Casinotroll sammeln. Euer Gaming-PC kann mit Intel oder AMD-Prozessoren ausgestattet werden, die für die notwendige Leistung sorgen. Die Gaming-PCs von MSI verfügen über aktuelle sowie leistungsstarke Prozessoren. Ausgestattet sind sie mit Arbeitsspeichern von 16 GB oder sogar 32 GB RAM. Dazu haben sie gute und schnelle SSDs. So seid ihr perfekt für einen spektakulären Spieleabend ausgerüstet. Die Gaming-Computer von ONE beinhalten ebenfalls hochwertige Komponenten von MSI. Ihr habt die Möglichkeit, die PC-Konfigurationen eures MSI Gaming PC, ganz nach euren Wünschen, sowohl passend für Online Casino Spiele, als auch für die neuesten AAA-Blockbuster zu gestalten.

Die Mainboards

Das Unternehmen MSI erhielt alleine 2016, 500 Medien-Awards unter anderem aufgrund der innovativen Features, zu denen DDR4 Boost, Gaming LAN, Mystic Light und Audio Boost gehören. Nicht zu vergessen seine Stabilität, wenn der Rechner im Dauerbetrieb läuft. Sie sind die richtige Entscheidung, wenn es um Videobearbeitung, lange Gaming-Sessions, OC-Sessions und Livestreaming geht. Was die Geschwindigkeit betrifft, die Systemstabilität und den Sound, habt ihr mit dem Mainboard die perfekte Basis geschaffen für euer eigenes Desktop-Gaming-System. Mit M.2 Shield, DDR4 Boost, Audio Boost und Mystic Light bekommt ihr genau die hohe Leistung, um endlose Gaming-Sessions spielen zu können.

Grafikkarten

Der Name MSI ist der Garant für die neuesten Innovationen und Techniken, wenn es um Grafikkarten geht. Sie präsentieren sich in Form von hohen Taktraten, einer extremen Leistung und ausgezeichneten Kühllösungen. Damit sind die neuesten 3D-Games in 4K -Qualität zu spielen und sogar anspruchsvolle Virtual Reality Anwendungen sind möglich. Ihr könnt dabei zwischen unterschiedlichen GPUs aus der MSI-Serie wählen. Möchtet ihr noch mehr Leistung erhalten, ist es möglich, die Grafikkarte durch den PC-Konfigurator perfekt an seine Bedürfnisse anzupassen.

High-End-Rechner

MSI gehört zu den führenden Gaming-Marken. Sie sind genau das Richtige, wenn ihr nicht genug Leistung haben könnt, vor allem für anspruchsvolle Games oder professionelles Interesse am eSport. Der Name zeugt von innovativen Produkt-Designs, technologischen Neuheiten sowie dem Streben, die perfekte Gaming-Ausstattung zu schaffen. Geboten wird eine leistungsstarke Gaming-Hardware, die auch ultrarealistische Bildqualität bietet, sowie einen authentischen Sound und eine präzise Steuerung sowie flüssige Streaming-Funktionen.

Auf der Webseite gibt es eine Konfigurator-Funktion, die es einem möglich macht, sich den eigenen MSI PC zusammenzustellen, ganz nach euren Vorstellungen. Das Betriebssystem ist meist Microsoft Windows in der aktuellen Version. Zusätzlich gibt es auf der Seite günstiges und passendes Gaming-Zubehör, welches ihr, während ihr den PC konfiguriert, gleich mit aussuchen könnt.

Die Gesundheit

Zusammen mit führenden Experten hat das Unternehmen auch daran gearbeitet, Produkte herzustellen, die Beschwerden durch das lange Spielen vermindern sollen. Zum einen gibt es die MSI LED Lux. Wird diese auf einem unterstützenden Monitor installiert, könnt ihr eine Anpassung der Umgebungsbeleuchtung vornehmen. So werden die Augen weniger belastet. Das Unternehmen ging eine Kooperation mit Garmin ein, um den Gaming-Fans eine Smartwatch, die Garmin Instinct Esports Edition anbieten zu können. Profitieren können davon die Hardcore-E-Sportler und Gelegenheitsspieler. Diese Smartwatch überwacht euren Gesundheitszustand, indem es die Herzfrequenz, verschiedenen Aktivitäts-Trackings und das Stressniveau die ganze Zeit verfolgt. Es erkennt auf diese Art und Weise schnell, wenn es zu Unregelmäßigkeiten kommen sollte.

Der MSI CH130 X Gaming Chair bietet euren Beinen und dem Rücken die nötige Unterstützung. Er bietet auch ein sehr angenehmes Sitzgefühl, während des Spielens und zugleich Entspannung. In verschiedene Positionen lässt er sich verstellen und ist daher auch perfekt, um eine kurze Pause einzulegen. Endlose Spiele-Marathons können sich eben auf die körperliche und mentale Gesundheit negativ auswirken. Mit den oben genannten Produkten lässt sich dem soweit möglich entgegenwirken. Ihr können also schon vorgefertige PCs kaufen, oder aber auch euch selbst, nach euren persönlichen Vorlieben den richtigen Gaming-PC zusammenstellen. Hierbei kommt es letztendlich auf das Budget an und ob ihr eher ein Gelegenheitsspieler oder ein echter Gamer im Alltag seid.