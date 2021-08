VIECC Vienna Comic Con verspricht zahlreiche Stars

Top-Besetzung im Fantasy-Genre: Harry Potter und GoT

Tom Hopper, der starke Engländer, mischt auf Kinoleinwänden sowie in Netflix-Serien mit. Zu sehen war er bereits in Umbrella Academy, Merlin, Black Sails, Game of Thrones, Doctor Who uvm. Mit demselben Flieger kommt auch Anna Schaffer, die ihr Sprungbrett in Hogwarts neben Harry fand und aktuell bei The Witcher und Hollyoaks mitspielt. Bei kostenlosen Panels oder bei der Autogrammstunde hat man die Chance seinem Star ganz nah zu kommen.

Ein berühmter Artist kommt selten allein

So könnte man das Aufgebot auf der VIECC gut beschreiben, denn es haben sich Schlümpfe-Zeichner Miguel Diaz, Disney-Artist James C. Mulligan sowie der deutsche Comic-Künstler Flix angekündigt.

Für jeden etwas dabei – Cosplay, Artists, Autoren & Co.

Ein großer Teil der VIECC widmet sich den Cosplay-Größen der Welt und zu diesen zählt auch das Duo Lightning Cosplay, das im Herbst ebenfalls nach Wien kommt. Direkt aus Spanien begrüßen wir eine wahre Make-up-Maschine und Transformationskünstlerin – Núria Adraos. Auf Instagram und TikTok führt aktuell kein Weg an ihr vorbei. Liebhaber von Fantasy Stories sind bei den Autoren Werner Skibar und Sarah Stoffers genau richtig.