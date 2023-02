Viel Action beim neuen Gameplay-Overview-Trailer zu Atomic Heart

Publisher Focus Entertainment und Entwickler Mundfish veröffentlichen heute brandneue Gameplay-Szenen in Form eines frischen Trailers für das Atomic Heart.

Das 1st-Person-Action-RPG spielt in einer verrückten utopischen alternativen Post-WWII Welt und erscheint am 21 Februar für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und den PC.

Tretet ein, in eine verrückte und gnadenlose Welt

Atomic Heart nimmt Spieler:innen mit in die 50er, in eine alternative Geschichte, in der versklavte Roboter zur Realität geworden sind. Menschen und Roboter scheinen in Harmonie zu leben, doch als eine plötzliche Rebellion um sich greift, müssen die Maschinen und andere fehlgeschlagene Experimente aufgehalten werden…

Der heutige Gameplay-Overview-Trailer zeigt abgedrehte neue Aufnahmen eines besonderen Shooters, welcher nicht nur durch sein Kampfsystem glänzt, sondern auch durch sein Setting, Charaktere und tiefgründige Gameplay Mechaniken.

Ein herausforderndes Kampfsystem und explosive Begegnungen lassen Spielende wildgewordene Roboter, gigantische Mechs und sogar Mutanten in die Luft jagen. Sie müssen ihren Kampfstil an jeden Gegner anpassen, stets ihre Umgebung beobachten und ihr Equipment verbessern, um sich einen Weg durch diesen künstlichen Wahnsinn zu bahnen. Da ihnen drei verschiedene Schwierigkeitsgrade zu Auswahl stehen, liegt es in ihren Händen, wie atomar die Erfahrung sein soll – sind sie ein Hardcore-Spieler, welcher immer nach neuer, herausfordernderer Action sucht? Oder doch eher der Erkunder, allzeit bereit, diese einzigartige Umgebung zu entdecken und sich im Story-Modus ganz von der fesselnden Geschichte in den Bann ziehen lässt?