Redfall erscheint im Mai: Erste Infos zum Vampirabenteuer

Ähnliche wie in Valve’s Shooterserie Left 4 Dead können wir uns allein oder mit bis zu drei Freunden in die schaurige Dunkelheit der Stadt stürzen und uns ein Arsenal an einzigartigen Waffen und Superkräften aufbauen, um die gnadenlosen Kreaturen der Nacht zu bekämpfen. Arkane ist bereits seit jeher für seine Story-getriebenen Games bekannt, so soll auch Redfall eine tiefe und mitreißende Handlung mit sich bringen. Das Studio gab bekannt, dass der Koop-Modus vor allem hervorsticht, da hier Spieler:innen ihre einzigartigen Charaktere, Waffen und Skills auf individuelle Weise miteinander kombinieren können, um die Gegner zur Strecke zu bringen.

Wer sich allerdings allein in das Vampirabenteuer wagen möchte, soll ein ebenso schaurig schönes Erlebnis erhalten. Dem Gameplay-Video nach zu urteilen, scheint Redfall eine riesige Welt, sowie viele Storymissionen und Sidequests bereitzuhalten, die jede Menge Möglichkeiten für Erkundung, Abenteuer und natürlich reichlich Action versprechen. Am 2. Mai ist es endlich soweit und wir können uns in den schaurigen Vampir-Shooter stürzen.

Kreaturen der Nacht

Mit Redfall finden wieder einmal die Vampire ihren Weg auf unsere Bildschirme. Immer wieder tauchen sie auf unterschiedlichste Weisen in Gamewelten auf. Ein Klassiker, der in die Gaming-Geschichte eingegangen ist, ist etwa Castlevania aus den 90ern, in dem allerlei Kreaturen der Nacht im kultigen Pixelstil erscheinen. Mit Hits wie Vampire: The Masquerade Bloodlines und V Rising wird es möglich, einmal selbst mit detaillierten Grafiken zum Blutsauger zu werden, während etwa der neue Indie-Hit Vampir Survivors Spieler:innen herausfordert, die Horden an Kreaturen der Nacht in der Kugelhölle zu überleben. Über sämtliche Game-Genres hinweg feiern Vampire enorme Beliebtheit.

Vampire finden damit in den unterschiedlichsten Formen ihren Platz auf unseren Bildschirmen und in den Herzen der Gamer. Mit Redfall steckt jetzt das nächste Vampirabenteuer bereits in den Startlöchern.

Arkanes Ausnahmetalente sind also wieder am Werk. Der Koop-Egoshooter verspricht eine düstere und umfangreiche Welt, in der wir uns mit Freunden auf hitzige Vampirjagden begeben. Wird sich das lange Warten gelohnt haben, wir werden sehen und berichten weiter über den Titel?