BavariaCon 2026: Die Rollenspielszene trifft sich in Germering

Die BavariaCon 2026, die größte Rollenspiel-Convention in Süddeutschland, öffnet am 14. und 15. Februar 2026 erneut ihre Tore in der Stadthalle Germering.

Erwartet werden täglich rund 600 Besucher:innen, die in über 100 Pen-&-Paper-Rollenspielrunden die Würfel rollen lassen und ein vielfältiges Rahmenprogramm erleben.

Bei der siebten Ausgabe der Convention dreht sich alles um interaktive Rollenspiel-Erlebnisse, Austausch, Gemeinschaft und Kreativität. Die Veranstaltung richtet sich an Neulinge ebenso wie an erfahrene Spieler:innen. Auf dem Programm stehen zahlreiche Rundenklassiker wie „Dungeons & Dragons“, aber auch andere Systeme und Genres. Darüber hinaus lädt der Marktplatz mit rund 30 Händlerständen zum Stöbern ein. Ergänzt wird das Angebot von Lesungen, Workshops und Begegnungen mit bekannten Größen der deutschsprachigen Rollenspielszene.

Pen & Paper: Was ist das?

Pen-&-Paper-Rollenspiele sind erzählerische Abenteuer-Spiele, bei denen Gruppen von Spieler:innen gemeinsam Geschichten erleben. Ein:e Spielleiter:in beschreibt Szenen, Gegner und Herausforderungen, während die Teilnehmenden als fiktive Charaktere Entscheidungen treffen, Würfel werfen und die Handlung aktiv mitgestalten. Titel wie Dungeons & Dragons sind dabei weltbekannte Beispiele für dieses Genre, das Kreativität, Teamarbeit und Fantasie fördert.

Veranstaltungsort: Stadthalle Germering

Die Stadthalle Germering, Landsberger Straße 39, bietet mit ihren großzügigen Räumen ideale Bedingungen für die zweitägige Convention. Besucher:innen erwarten Spielrunden für Gruppen verschiedenster Größe, großzügige Flächen für Händler und Künstler sowie gastronomische Angebote vor Ort.

Veranstalter und Community

Die BavariaCon wird gemeinsam organisiert vom Nerds United e.V., einem gemeinnützigen Verein aus München, der sich der Förderung von Rollenspiel- und Brettspielkultur verschrieben hat, sowie in Kooperation mit dem Würfel und Schwert e.V.. Beide Vereine engagieren sich seit vielen Jahren für lokale Spiel-Communities, regelmäßige Treffen und Events rund um analoge Spiele.

„Die BavariaCon ist mehr als ein Event – sie ist ein Treffpunkt für Fantasie und Gemeinschaft“, so ein Sprecher der Veranstalter. „Ob man klassische Abenteuer erleben, neue Spielsysteme kennenlernen oder einfach mit Gleichgesinnten zusammensitzen möchte – hier ist jeder willkommen.“

Termine & Tickets:

Samstag, 14. Februar 2026: 10:00 – 22:00 Uhr

Sonntag, 15. Februar 2026: 10:00 – 18:00 Uhr

Aktuell sind noch Tickets als Tages- oder Wochenendtickets im Vorverkauf online erhältlich.