Indie-Strategie trifft auf Endlos-Loop: Kingdom Loop jetzt auf Steam anspielbar

Seit dem 15. Januar steht auf Steam eine kostenlose Demo zu Kingdom Loop bereit – einem strategischen Roguelike mit Deckbuilding-Mechaniken in einer mittelalterlichen Fantasywelt.

Das Spiel verbindet Elemente von Titeln wie Loop Hero mit klassischer rundenbasierter Taktik à la Heroes of Might and Magic III oder jRPGs.

Die Vollversion von Kingdom Loop erscheint voraussichtlich in der ersten Hälfte 2026 für PC. Konsolenfassungen für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 folgen später.

Eine Endlosschleife voller Taktik und Möglichkeiten

Hinter Kingdom Loop steckt das unabhängige Entwicklerstudio RootGame, Publisher ist Ultimate Games S.A.. Das Spiel setzt auf einen isometrischen 3D-Stil und kombiniert Aufbau, Ressourcenmanagement, taktische Kämpfe und Kartenspielmechaniken.

Spieler:innen führen in Kingdom Loop einen Helden in einer endlosen Schleife um den Grals-Tempel. Dabei platzieren sie über 200 einzigartige Landschaftsfelder mithilfe von Karten, errichten Gebäude, sammeln Ressourcen und rekrutieren Einheiten. Mit jedem Durchlauf werden die Gegner stärker – wer nicht anpasst, riskiert den Untergang. Niederlagen liefern jedoch wichtige Erkenntnisse für kommende Versuche.

Tiefe Strategie trifft auf hohe Wiederspielbarkeit

Im Mittelpunkt stehen taktische, rundenbasierte Kämpfe, bei denen Auswahl, Positionierung und Zielpriorisierung der Einheiten entscheidend sind. Die Demo bietet:

Einen Helden der Menschenfraktion – mit einzigartigen Werten und eigenem Kartendeck

Endlos-Loop-Gameplay – bei dem jede Runde zählt

Kartengestützter Aufbau des Königreichs

Taktische Kämpfe mit Ressourcenmanagement

Artefaktsammlung und Synergieeffekte

Hohe Wiederspielbarkeit – durch Kombinationen aus Karten, Fraktionen und Taktiken

Die Mischung aus strategischer Tiefe, Kartendecks, Zufallsfaktoren und Synergieeffekten lädt zu vielschichtigen Experimenten ein. Jede Partie spielt sich anders – ideale Voraussetzungen für alle Fans komplexer Strategiespiele.

Die kostenlose Steam-Demo gibt einen umfangreichen Einblick in die Hauptmechaniken des Spiels. Spieler:innen können erste Synergien zwischen Gebäuden, Ressourcen und Artefakten ausprobieren – und erleben, wie sich das Reich Zug für Zug entfaltet.

Der endgültige PC-Release ist für die erste Jahreshälfte 2026 geplant. Weitere Plattformen folgen zu einem späteren Zeitpunkt.