MIO: Memories in Orbit im Test

Upgrades

Mio kann Anfangs nicht viel. Neben der Bewegung eigentlich nur springen und zuschlagen. Ok, auch der Doppelsprung gehört von Anfang an zum Repertoire von Mio. Wenn ihr einen Gegner (oder Gegenstand) in der Luft trefft, bekommt ihr einen weiteren Sprung dazu. Alles Weitere muss aber erst gelernt werden. Dashen, durch die Luft gleiten, einen Greifhaken benutzen, es gibt einige nützliche – oder besser – notwendige – Upgrades für MIO. Wie bei Metroidvanias üblich, sind gewisse Orte erst mit den entsprechenden Upgrades erreichbar. Oft könnt ihr auch bereits erforschte Gebiete wieder besuchen, um mit den neuen Fähigkeiten bisher unerreichbare Extras zu holen.

Wir finden im Laufe des Spieles eine Menge an einsetzbaren Modifikationen, um Mio zu verbessern. Beispielsweise ein Modul, das uns die Lebenspunkte unserer Gegner anzeigt. Wir können aber bald nicht mehr alle Modifikationen ausrüsten – und müssen uns daher entscheiden, welche Fähigkeiten uns wichtig sind und welche nicht. Besiegte Gegner hinterlassen Nacre Droplets. Manche finden sich auch an anderen Stellen im Spiel, wie beispielsweise den oft herumliegenden Überresten von Robotern. Nacre Droplets sind die Währung im Spiel, damit kann beispielsweise unser Schutzschild wieder erneuert werden oder es können beim Händler Mel allerhand nützliche Dinge eingekauft werden.

Die Story bleibt rätselhaft – die mit der Wartung des Raumschiffes beauftragten Roboter funktionieren nicht mehr. Das ganze Schiff soll abgeschalten werden. Unsere Aufgabe ist es also, dies zu verhindern. Einfach wird das nicht, die Entwickler sprechen von 25-40 Stunden Spielzeit. Ich sehe nach über 15 Stunden noch kein Licht am Ende des Tunnels. Allerdings habe ich an manchen Stellen auch ein wenig… länger… gebraucht. Es gibt drei Einstellungen (Assists) im Spiel, mit denen ihr euch das Leben ein wenig vereinfachen könnt – Bosse werden nach jedem erfolglosen Versuch ein wenig schwächer, Mobs können euch keinen Schaden mehr zufügen solange ihr sie nicht aktiv angreift, und ihr bekommt ein zusätzliches Schild wenn ihr länger ruhig stehen bleibt. Auch wenn ihr alle drei Assists aktiviert, bleibt das Spiel immer noch durchaus fordernd.