Marathon erscheint schon am 5. März für PC und Konsole

Bungie gab heute bekannt, dass die Erforschung der Geheimnisse von Tau Ceti IV mit der Veröffentlichung von Marathon schon am 5. März* beginnen wird.

In Marathon erkunden die Spieler als biokybernetische Runner eine verschollene Kolonie auf Tau Ceti IV und müssen dabei gegen feindliche Sicherheitskräfte, rivalisierende Runner und unberechenbare Gefahren ums Überleben kämpfen. Zudem wurde ein Gameplay-Trailer veröffentlicht, der die zahlreichen Gefahren zeigt, die auf der Oberfläche des Planeten lauern.

Bekanntgabe der englischen Synchronbesetzung für Marathon

Die englische Synchronbesetzung für Marathon umfasst:

Krizia Bajos, Samantha Béart, Beau Bridgland, Ry Chase, Roger Clark, Darin De Paul, Jennifer English, Dave Fennoy, Nika Futterman, Morla Gorrondona, Reina Guthrie, Donnla Hughes, Keston John, Sohm Kapila, Rich Keeble, Elliot Knight, Erica Lindbeck, Piotr Michael, Brent Mukai, Neil Newbon, Ariana Nicole George, Emily O’Brien, Lee Shorten, Jason Spisak, Ben Starr, JB Tadena, Fred Tatasciore, Craig Lee Thomas, Elias Toufexis, Oliver Vaquer, Scott Whyte, Tracy Wiles, Erin Yvette

Marathon wird außerdem vollständig lokalisierte Dialoge für alle unterstützten Sprachen bieten. Die vollständige Synchronbesetzung wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Parallel zur Weiterentwicklung der Spielwelt wird auch das Ensemble der Stimmen stetig wachsen.

*Ein Bungie.net-Konto, eine Internetverbindung und ein Online-Multiplayer-Abo sind erforderlich.