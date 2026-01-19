Wechsel der Gezeiten: Tides of Tomorrow erscheint im April

Wechsel der Gezeiten: Das Story-basierte Abenteuer Tides of Tomorrow erscheint erst im April.

Nachdem ganz ganz kurz erwogen wurde, das Spiel in „Tides of the Day After Tomorrow“ umzubenennen, haben Entwickler DigixArt (die Macher von Road 96) und Publisher THQ Nordic darauf verständigt, bei Tides of Tomorrow zu bleiben aber dem Team noch ein wenig mehr Entwicklungszeit zu geben.

Das Story-basierte Abenteuer erscheint nun am 22. April 2026 für PC, PlayStation®5 und Xbox Series X|S.

Nach der Veröffentlichung der spielbaren Demo und in einer andauernden geschlossenen Beta konnte jede Menge wichtiges und wertvolles Feedback gesammelt werden, um darauf zu reagieren und entsprechende Änderungen und Verbesserungen umzusetzen braucht es ein wenig mehr Zeit. Die zusätzlichen Wochen werden dafür sorgen, dass die Spielerinnen und Spieler das bestmögliche Erlebnis präsentiert bekommen, wenn Tides of Tomorrow im April erscheint.

Interessierte Spielerinnen und Spieler können die Demo von Tides of Tomorrow jederzeit selbst ausprobieren: https://thqn.net/ToTdemo