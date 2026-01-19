Play in Pink – Die BLACKPINK X Razer Collection enthüllt

Razer präsentierte heute die vollständige BLACKPINK X Razer Kollektion und erweckt damit die Zusammenarbeit mit den globalen Superstars BLACKPINK mit einer umfassenden Reihe an Gaming‑Equipment und Lifestyle‑Accessoires zum Leben.

POWER, PERFORMANCE, UND PINK

Inspiriert von BLACKPINKs elektrisierender Welttournee <DEADLINE> vereint diese Kollektion die unverwechselbare Ästhetik der Band mit Gaming‑Performance. Von eleganten Peripheriegeräten bis hin zu auffälligen Accessoires: Jedes Teil wurde für Fans entwickelt, die spielen, um zu glänzen – ob auf der Bühne, im Stream oder im Alltag.

Die Kollektion feiert ihr weltweites Debüt am 21. Januar 2026 als Showcase im BLACKPINK World Tour <DEADLINE> Pop‑Up Store in Hongkong, bevor sie im 2. Quartal 2026 global verfügbar wird. Fans und Besucher können die gesamte Produktreihe aus nächster Nähe erleben, immersive Displays inspiriert von der World Tour <DEADLINE> entdecken und den Moment in speziellen Fotozonen festhalten.

Razer Ornata V3 Tenkeyless – BLACKPINK Edition

Eine flache RGB‑Tastatur mit clicky Mecha‑Membran‑Switches, die präzise Performance mit markantem BLACKPINK‑Styling kombiniert.

Razer DeathAdder Essential – BLACKPINK Edition

Klassischer ergonomischer Komfort und präzise Steuerung mit mechanischen Switches und programmierbaren Tasten, abgerundet durch BLACKPINKs stilvolle Optik.

Razer Gigantus V2 – Medium – BLACKPINK Edition

Mit einer geschmeidigen und langlebigen Oberfläche verleiht dieses Mauspad jedem Setup einen Hauch von BLACKPINK‑Flair.

Razer Enki X – BLACKPINK Edition

Komfort für den ganzen Tag trifft auf BLACKPINKs charakteristische Pink‑Schwarz‑Ästhetik, entwickelt für Gaming‑Marathons mit mutigem Style.

Ob beim Leveln im Game oder beim Viben zu BLACKPINKs ikonischen Beats, die BLACKPINK X Razer Collection bietet die perfekte Möglichkeit für BLINKs, Gamer und Sammler:innen ausdrucksstarker Designs, in Pink zu spielen.

Weitere Informationen zur BLACKPINK X Razer Collection und zur Anmeldung für Launch‑Updates gibt es unter: https://www.razer.com/collabs/blackpink.

PREIS UND VERFÜGBARKEIT

Ab dem 2. Quartal 2026 weltweit erhältlich (ausgenommen Kanada und Japan).

Razer Ornata V3 Tenkeyless– BLACKPINK Edition: 129,99€ UVP

Razer DeathAdder Essential – BLACKPINK Edition: 54,99€ UVP

Razer Gigantus V2 – Medium – BLACKPINK Edition: 34,99€ UVP

Razer Enki X – BLACKPINK Edition: $499.99 USD