Showcase gibt tieferen Einblick in die Action von Resident Evil™ Requiem

Resident Evil™ Showcase gibt einen tieferen Einblick in den Terror und die Action von Resident Evil™ Requiem. Zu den Enthüllungen gehören ein völlig neues Gameplay, Ankündigungen zu Kooperationen mit den Kultmarken Porsche und Hamilton und vieles mehr.

Die heutige Resident Evil™ Showcase-Präsentation enthüllte brandneues Gameplay zu Resident Evil™ Requiem, zusätzliche Details zur einzigartigen Zusammenarbeit mit Porsche, die Ankündigung einer Zusammenarbeit mit dem weltbekannten Uhrenhersteller Hamilton sowie die Verfügbarkeit am Tag der Veröffentlichung auf GeForce NOW und Informationen zu NVIDIAs neuester DLSS 4- und Path-Tracing-Technologie – alles im Vorfeld der weltweiten Veröffentlichung von Resident Evil Requiem am 27. Februar 2026.

Gameplay & Story

Die FBI-Analystin Grace Ashcroft und der legendäre DSO-Agent Leon Kennedy sind die beiden Protagonist:innen von Resident Evil Requiem und bieten den Spielenden eine einzigartige Kombination aus todesmutiger Action und spannungsgeladenem Survival-Horror. Wie bereits bekannt gegeben, können beide Protagonist:innen in der Ego-Perspektive für ein noch intensiveres Spielerlebnis und in der Third-Person-Perspektive für dynamischere Action gespielt werden, wobei jederzeit während des Spiels zwischen den Perspektiven gewechselt werden kann.

Leon Kennedy : Leon, der sowohl im Nahkampf als auch im Umgang mit Schusswaffen erfahren ist, untersucht eine Reihe verdächtiger Todesfälle. Während er sich durch diese tödliche Situation kämpft, kann er eine Vielzahl von Waffen einsetzen und mit der brandneuen Axt Nahkampftechniken ausführen. Perfektioniert Leons Fähigkeiten, indem ihr eure Bewegungen zeitlich abstimmt, um gegnerische Angriffe abzuwehren, den Spieß umzudrehen, indem ihr mit einer dem Gegner abgenommenen Kettensäge angreift, und mit aufregenden Finishing-Moves den finalen Schlag ausführt.

: Leon, der sowohl im Nahkampf als auch im Umgang mit Schusswaffen erfahren ist, untersucht eine Reihe verdächtiger Todesfälle. Während er sich durch diese tödliche Situation kämpft, kann er eine Vielzahl von Waffen einsetzen und mit der brandneuen Axt Nahkampftechniken ausführen. Perfektioniert Leons Fähigkeiten, indem ihr eure Bewegungen zeitlich abstimmt, um gegnerische Angriffe abzuwehren, den Spieß umzudrehen, indem ihr mit einer dem Gegner abgenommenen Kettensäge angreift, und mit aufregenden Finishing-Moves den finalen Schlag ausführt. Grace Ashcroft : Grace beginnt ihre Überlebensreise in einem von Zombies überrannten Sanatorium, wo sie mit scharfem Verstand entscheiden muss, welche Gegner sie bekämpft und welchen sie ausweicht. Begrenzte Ressourcen und Tragkraft zwingen die Spielenden zu kritischen Entscheidungen, die über Leben und Tod entscheiden können. Durch den Erwerb eines speziellen Geräts kann Grace wichtige Gegenstände aus infiziertem Blut herstellen, wodurch sich die Möglichkeit eröffnet, eure Angriffsstrategien zu diversifizieren. Der Requiem-Sturmrevolver, eine besondere Anspielung auf den Namen des Spiels, ist eine maßgeschneiderte Waffe mit immenser Kraft und wird wahrscheinlich eure letzte Rettung sein, um zu überleben. Werdet ihr ihn angesichts der begrenzten Munition sofort einsetzen oder eure Munition für die bevorstehenden Schrecken aufsparen?

: Grace beginnt ihre Überlebensreise in einem von Zombies überrannten Sanatorium, wo sie mit scharfem Verstand entscheiden muss, welche Gegner sie bekämpft und welchen sie ausweicht. Begrenzte Ressourcen und Tragkraft zwingen die Spielenden zu kritischen Entscheidungen, die über Leben und Tod entscheiden können. Durch den Erwerb eines speziellen Geräts kann Grace wichtige Gegenstände aus infiziertem Blut herstellen, wodurch sich die Möglichkeit eröffnet, eure Angriffsstrategien zu diversifizieren. Der Requiem-Sturmrevolver, eine besondere Anspielung auf den Namen des Spiels, ist eine maßgeschneiderte Waffe mit immenser Kraft und wird wahrscheinlich eure letzte Rettung sein, um zu überleben. Werdet ihr ihn angesichts der begrenzten Munition sofort einsetzen oder eure Munition für die bevorstehenden Schrecken aufsparen? Zombies : Die Zombies in diesem Spiel haben ihren Verstand verloren, doch einige scheinen sich auf Handlungen aus ihrem Leben vor dem Tod zu fixieren. Ein Koch, der vom Kochen besessen ist, eine Sängerin, die immer weiter singt, eine Reinigungskraft, die endlos Spiegel poliert. Könnt ihr ihr Verhalten ausnutzen, um sie zu überlisten?

: Die Zombies in diesem Spiel haben ihren Verstand verloren, doch einige scheinen sich auf Handlungen aus ihrem Leben vor dem Tod zu fixieren. Ein Koch, der vom Kochen besessen ist, eine Sängerin, die immer weiter singt, eine Reinigungskraft, die endlos Spiegel poliert. Könnt ihr ihr Verhalten ausnutzen, um sie zu überlisten? Elpis : Elpis ist das Schlüsselwort, das alles miteinander verbindet: den Tod von Graces Mutter Alyssa Ashcroft, Graces eigene Vergangenheit und die Geschichte, die mit Leon zusammenhängt. Es liegt an euch, den Spielenden, das Rätsel zu lösen, das zur Wahrheit hinter den Ereignissen in Resident Evil Requiem führt.

: Elpis ist das Schlüsselwort, das alles miteinander verbindet: den Tod von Graces Mutter Alyssa Ashcroft, Graces eigene Vergangenheit und die Geschichte, die mit Leon zusammenhängt. Es liegt an euch, den Spielenden, das Rätsel zu lösen, das zur Wahrheit hinter den Ereignissen in Resident Evil Requiem führt. Schwierigkeitsgrad: Die Spielenden können zwischen mehreren Schwierigkeitsgraden wählen, wenn sie Horror und Action erleben. „Casual“ bietet Zielunterstützung sowie eine großzügigere Gesundheit und Feindausdauer. „Standard Classic“ erhöht die Spannung und erfordert Ink Ribbons für jeden Speicherpunkt, während man als Grace spielt, was nicht nur eine Strategie beim Ressourcenmanagement, sondern auch beim Speichern erfordert.

Plattformen und Technologie

Neben PlayStation®5, Nintendo Switch™ 2, Xbox Series X|S, Steam und Epic Games Store wird Resident Evil Requiem auch auf dem Cloud-Gaming-Dienst GeForce NOW erscheinen, und zwar allesamt am selben Tag, dem 27. Februar 2026. Wer Resident Evil Requiem auf Steam oder Epic Games Store kauft, kann dank GeForce NOW auch auf PCs mit weniger leistungsstarken Spezifikationen spielen. Darüber hinaus könnt ihr Resident Evil Requiem über mobile Geräte und Fernseher, die GeForce NOW unterstützen, überall genießen. Eine separate GeForce NOW-Mitgliedschaft ist erforderlich.

Resident Evil Requiem wird vor seiner weltweiten Veröffentlichung auch für eine Vielzahl von PCs optimiert, sodass Spielende mit hochleistungsfähigen PCs zusätzliche Spitzentechnologie von NVIDIA genießen können, darunter DLSS 4 und Path-Traced-Effekte, die die Leistung beschleunigen und die Bildqualität verbessern.

Kooperationen

Es ist an der Zeit, eine außergewöhnliche Zusammenarbeit mit dem traditionsreichen Uhrenhersteller Hamilton bekannt zu geben, der zwei aufwendig gestaltete, atemberaubende Uhrenmodelle entworfen hat, die denen von Leon und Grace im Spiel bis ins kleinste Detail nachempfunden sind. Die Khaki Field Auto Chrono (Leon) und die Pan Europ Automatic (Grace) sind ab Freitag, dem 27. Februar, dem Tag der Veröffentlichung von Resident Evil Requiem, erhältlich und mit nur 2.000 Stück weltweit streng limitiert. Auf der offiziellen Website von Hamilton könnt ihr einen ersten Blick auf diese Uhrendesigns werfen.