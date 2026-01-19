Showcase gibt tieferen Einblick in die Action von Resident Evil™ Requiem

Resident Evil™ Showcase gibt einen tieferen Einblick in den Terror und die Action von Resident Evil™ Requiem. Zu den Enthüllungen gehören ein völlig neues Gameplay, Ankündigungen zu Kooperationen mit den Kultmarken Porsche und Hamilton und vieles mehr.
Die heutige Resident Evil™ Showcase-Präsentation enthüllte brandneues Gameplay zu Resident Evil™ Requiem, zusätzliche Details zur einzigartigen Zusammenarbeit mit Porsche, die Ankündigung einer Zusammenarbeit mit dem weltbekannten Uhrenhersteller Hamilton sowie die Verfügbarkeit am Tag der Veröffentlichung auf GeForce NOW und Informationen zu NVIDIAs neuester DLSS 4- und Path-Tracing-Technologie – alles im Vorfeld der weltweiten Veröffentlichung von Resident Evil Requiem am 27. Februar 2026.
Gameplay & Story
Die FBI-Analystin Grace Ashcroft und der legendäre DSO-Agent Leon Kennedy sind die beiden Protagonist:innen von Resident Evil Requiem und bieten den Spielenden eine einzigartige Kombination aus todesmutiger Action und spannungsgeladenem Survival-Horror. Wie bereits bekannt gegeben, können beide Protagonist:innen in der Ego-Perspektive für ein noch intensiveres Spielerlebnis und in der Third-Person-Perspektive für dynamischere Action gespielt werden, wobei jederzeit während des Spiels zwischen den Perspektiven gewechselt werden kann.
- Leon Kennedy: Leon, der sowohl im Nahkampf als auch im Umgang mit Schusswaffen erfahren ist, untersucht eine Reihe verdächtiger Todesfälle. Während er sich durch diese tödliche Situation kämpft, kann er eine Vielzahl von Waffen einsetzen und mit der brandneuen Axt Nahkampftechniken ausführen. Perfektioniert Leons Fähigkeiten, indem ihr eure Bewegungen zeitlich abstimmt, um gegnerische Angriffe abzuwehren, den Spieß umzudrehen, indem ihr mit einer dem Gegner abgenommenen Kettensäge angreift, und mit aufregenden Finishing-Moves den finalen Schlag ausführt.
- Grace Ashcroft: Grace beginnt ihre Überlebensreise in einem von Zombies überrannten Sanatorium, wo sie mit scharfem Verstand entscheiden muss, welche Gegner sie bekämpft und welchen sie ausweicht. Begrenzte Ressourcen und Tragkraft zwingen die Spielenden zu kritischen Entscheidungen, die über Leben und Tod entscheiden können. Durch den Erwerb eines speziellen Geräts kann Grace wichtige Gegenstände aus infiziertem Blut herstellen, wodurch sich die Möglichkeit eröffnet, eure Angriffsstrategien zu diversifizieren. Der Requiem-Sturmrevolver, eine besondere Anspielung auf den Namen des Spiels, ist eine maßgeschneiderte Waffe mit immenser Kraft und wird wahrscheinlich eure letzte Rettung sein, um zu überleben. Werdet ihr ihn angesichts der begrenzten Munition sofort einsetzen oder eure Munition für die bevorstehenden Schrecken aufsparen?
- Zombies: Die Zombies in diesem Spiel haben ihren Verstand verloren, doch einige scheinen sich auf Handlungen aus ihrem Leben vor dem Tod zu fixieren. Ein Koch, der vom Kochen besessen ist, eine Sängerin, die immer weiter singt, eine Reinigungskraft, die endlos Spiegel poliert. Könnt ihr ihr Verhalten ausnutzen, um sie zu überlisten?
- Elpis: Elpis ist das Schlüsselwort, das alles miteinander verbindet: den Tod von Graces Mutter Alyssa Ashcroft, Graces eigene Vergangenheit und die Geschichte, die mit Leon zusammenhängt. Es liegt an euch, den Spielenden, das Rätsel zu lösen, das zur Wahrheit hinter den Ereignissen in Resident Evil Requiem führt.
- Schwierigkeitsgrad: Die Spielenden können zwischen mehreren Schwierigkeitsgraden wählen, wenn sie Horror und Action erleben. „Casual“ bietet Zielunterstützung sowie eine großzügigere Gesundheit und Feindausdauer. „Standard Classic“ erhöht die Spannung und erfordert Ink Ribbons für jeden Speicherpunkt, während man als Grace spielt, was nicht nur eine Strategie beim Ressourcenmanagement, sondern auch beim Speichern erfordert.
Plattformen und Technologie
Neben PlayStation®5, Nintendo Switch™ 2, Xbox Series X|S, Steam und Epic Games Store wird Resident Evil Requiem auch auf dem Cloud-Gaming-Dienst GeForce NOW erscheinen, und zwar allesamt am selben Tag, dem 27. Februar 2026. Wer Resident Evil Requiem auf Steam oder Epic Games Store kauft, kann dank GeForce NOW auch auf PCs mit weniger leistungsstarken Spezifikationen spielen. Darüber hinaus könnt ihr Resident Evil Requiem über mobile Geräte und Fernseher, die GeForce NOW unterstützen, überall genießen. Eine separate GeForce NOW-Mitgliedschaft ist erforderlich.
Resident Evil Requiem wird vor seiner weltweiten Veröffentlichung auch für eine Vielzahl von PCs optimiert, sodass Spielende mit hochleistungsfähigen PCs zusätzliche Spitzentechnologie von NVIDIA genießen können, darunter DLSS 4 und Path-Traced-Effekte, die die Leistung beschleunigen und die Bildqualität verbessern.
Kooperationen
Es ist an der Zeit, eine außergewöhnliche Zusammenarbeit mit dem traditionsreichen Uhrenhersteller Hamilton bekannt zu geben, der zwei aufwendig gestaltete, atemberaubende Uhrenmodelle entworfen hat, die denen von Leon und Grace im Spiel bis ins kleinste Detail nachempfunden sind. Die Khaki Field Auto Chrono (Leon) und die Pan Europ Automatic (Grace) sind ab Freitag, dem 27. Februar, dem Tag der Veröffentlichung von Resident Evil Requiem, erhältlich und mit nur 2.000 Stück weltweit streng limitiert. Auf der offiziellen Website von Hamilton könnt ihr einen ersten Blick auf diese Uhrendesigns werfen.
Khaki Field Auto Chrono
Die von Leon S. Kennedy im Spiel getragene Khaki Field Auto Chrono ist ein einzigartiger Zeitmesser, der robuste Funktionalität mit Ästhetik verbindet. Die Designelemente spielen auf Leons Kampferfahrung an: Die Krone ist dem Knopf eines Scharfschützenfernrohrs nachempfunden, während die Drücker an Patronenhülsen erinnern. Der schwarze Flügel an der 9-Uhr-Position des Zifferblatts und das Emblem auf der Rückseite des Gehäuses sind ein Symbol, das die Gebete für die Gefallenen verkörpert.
Pan Europ
Die kontrastreiche Optik der von Grace Ashcroft getragenen Pan Europ verweist auf Graces Intelligenz und ihren analytischen Scharfsinn. Entlang der Mitte des Armbands verläuft auf schwarzem Hintergrund eine goldene Linie, die Rückseite des Gehäuses ist mit geometrischen Motiven verziert. Die Ziffern auf dem Zifferblatt und der äußere Ring sind ebenfalls in Gold gehalten und lassen einen Kontrast zwischen Gold und Schwarz entstehen, der sowohl Stärke als auch Eleganz verströmt.
Beide im Spiel zu sehenden Uhren werden auch in der realen Welt erhältlich sein und schlagen so eine Brücke zwischen physischer Handwerkskunst und digitalem Storytelling.
Für Hamilton baut die Zusammenarbeit mit Capcom auf einer Tradition auf, die durch Kino, Gaming und darüber hinaus gehende Einflüsse geprägt wurde. Von individuell gefertigten Kreationen für Filme wie «Interstellar» und «Tenet» bis hin zu immersiven Gaming-Integrationen verleihen Hamilton Uhren den von ihnen geschaffenen Welten Tiefe und den Charakteren, die sie tragen, Authentizität.
Mit «Resident Evil Requiem» setzt Hamilton diese Tradition fort und verdeutlicht, dass selbst in einer Welt, die von Angst, Spannung und Überleben geprägt ist, jede Sekunde zählt.
Und auf der Zielgeraden liegt die Zusammenarbeit mit Porsche, dem Automobilhersteller, der seit Jahrzehnten Autoliebhabende weltweit begeistert. Mit komplexer 3D-Drucktechnologie wurde ein einzigartiger Porsche Cayenne Turbo GT geschaffen, der perfekt auf die düstere Welt des Spiels zugeschnitten ist. Dieser maßgeschneiderte SUV, dessen Design sich an den Kernthemen Leistung und Überleben orientiert, erscheint im Spiel als Leons Fahrzeug – ein legendäres Fahrzeug für einen legendären Charakter.
Weitere Ankündigungen
Weitere Ankündigungen und Details, die im Resident Evil Showcase bekannt gegeben wurden, sind:
- Grace- und Leon-Figuren: Die Figuren von Grace und Leon im Maßstab 1:6 werden im Herbst dieses Jahres erhältlich sein und können einzeln oder als Set ausgestellt werden. Diese Figuren passen auch zu denen aus früheren Collector’s Editions und bilden zusammen eine unverzichtbare Sammlung.
- 30-jähriges Jubiläum: Feiert 30 Jahre Resident Evil mit speziellen Orchesteraufführungen von „Resident Evil Symphony of Legacy“ in Japan, Nordamerika und Europa im Laufe dieses Jahres. Weitere Informationen folgen in Kürze.
Und zur Erinnerung …
- Zwei epische Editionen – Resident Evil Requiem wird sowohl als Standard- als auch als Deluxe-Edition erhältlich sein. Die Deluxe-Edition enthält das gleiche Basisspiel wie die Standard-Edition und zusätzlich ein exklusives Paket mit fünf Kostümen, vier Waffen-Skins, zwei Bildschirmfiltern, zwei Anhängern und vielem mehr!
- Sonderbonus für Vorbestellungen: Vorbestellungen sind ab sofort möglich, und alle Vorbestellenden erhalten als Bonus Graces düsteres Kostüm „Apocalypse“.
- Switch Things Up: Resident Evil™ 7 biohazard Gold Edition und Resident Evil™ Village Gold Edition werden ebenfalls am selben Tag wie Resident Evil Requiem für Nintendo Switch 2 veröffentlicht und bieten Szenarien nach dem Ende der Geschichte sowie zusätzliche Spielmodi. Holt euch das komplette Bundle mit dem Resident Evil Generation Pack, exklusiv für Nintendo Switch 2, mit Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition, Resident Evil Village Gold Edition und dem brandneuen Resident Evil Requiem.
- Fans der Furcht in Fortnite! – Zur Feier der Einführung von Capcom im Epic Games Store erhalten Spielende, die Resident Evil Requiem über den Epic Games Store kaufen, spezielle Resident Evil-Kollaborationsgegenstände in Fortnite, wie zum Beispiel das Grace Outfit! Die Fortnite-Kollaborationsgegenstände werden nach der Veröffentlichung von Resident Evil Requiem verteilt. Weitere Details folgen.
- Play like a Pro! – Der special Edition Resident Evil Requiem Nintendo Switch 2 Pro Controller mit Designs aus dem Spiel und einem Design in Gunmetal-inspiriertem Schwarz wird am Tag der Veröffentlichung bei Nintendo erhältlich sein.
- Das erste Resident Evil Amiibo – Grace aus Resident Evil Requiem wird als erstes Resident Evil Amiibo überhaupt ab Sommer 2026 erhältlich sein.
- Nerven aus Stahl: Erlebt Resident Evil Requiem wie nie zuvor mit der Premium Steelbook Edition, die das komplette Spiel, den Inhalt der Deluxe Edition und eine exklusiv zu dieser Veröffentlichung erhältliche Lenticular-Karte in limitierter Auflage enthält. Erhältlich solange der Vorrat reicht.