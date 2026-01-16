League of Legends unternimmt LEC-Roadtrips nach Spanien und Frankreich

Riot Games gibt bekannt, dass League of Legends-Fans sich 2026 auf wesentlich mehr Roadtrips freuen dürfen als zuvor. Fünf Termine verteilen sich zusätzlich zu den Summer Split Finals über die Saison, sodass es insgesamt sechs Arena-Events neben den wöchentlichen Studioshows in Berlin gibt.

Die Veranstaltungen dauern jeweils drei Tage anstelle der bisherigen zwei und bieten der Community so insgesamt über zwei Wochen, an denen sie in Runeterra eintauchen und ihre Lieblingsteams auf heimischem Boden feiern können.

Partner der diesjährigen Roadshow sind erneut Movistar KOI und Karmine Corp. Die Teams wählen die jeweiligen Austragungsorte und gestalten die Veranstaltung vor Ort ganz nach den Wünschen ihrer Community. Auch HyperX unterstützt erneut und stellt als offizieller Peripheriegeräte-Partner die Ausrüstung für die Spieler bereit.

LEC-Roadtrips mit Movistar KOI

2026 macht die LEC zum ersten Mal überhaupt Halt in Barcelona, wo Movistar KOI als Gastgeber der LEC Versus Finals 2026 den Auftakt der diesjährigen Roadtrips gestaltet. Danach geht es weiter nach Madrid, wo zwei weitere Roadtrips in der spanischen Hauptstadt stattfinden werden. Fans können sich darauf freuen, MKOI sowohl in der Frühjahrs- als auch in der Sommersaison gegen andere LEC-Teams antreten und vor heimischem Publikum um den Sieg kämpfen zu sehen.

Save the dates:

LEC Versus Finals

27. Februar – 01. März

Olimpic Arena in Badalona

LEC Spring Roadtrip mit Movistar KOI

08. Mai – 10. Mai

Madrid Arena

LEC Summer Roadtrip mit Movistar KOI

04. September – 06. September

Madrid Arena

LEC-Roadtrips mit Karmine Corp

Als weiterer Roadtrip-Host bringt Karmine Corp Évry-Courcouronnes als Roadtrip-Stop für den Spring Split und den Summer Split auf die Karte. Fans dürfen sich auf spannende E-Sport-Leistungen vor der Blue Wall freuen, die Stimmung und Spannung versprechen.

Save the dates:

LEC Spring Roadtrip mit Karmine Corp

24. April – 26. April

Les Arenes, Évry-Courcouronnes

LEC Summer Roadtrip mit Karmine Corp

Weitere Informationen folgen.

LEC-Sommerfinale 2026

Den abschließenden Höhepunkt des Jahres stellt erneut das LEC-Sommerfinale 2026 dar. Genauere Informationen zum Austragungsort und dem Event im Allgemeinen folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

Ticketverkauf

Fans der LEC-Roadtrips können sich bereits jetzt hier ihre Tickets für die LEC Versus Finals sichern.

Weitere Informationen rund um die Roadtrips werden zu einem späteren Zeitpunkt über die LEC-Kanäle sowie die Social-Media-Kanäle von Movistar KOI und Karmine Corp bekannt gegeben.

Informationen zu den Formatänderungen innerhalb der LEC für das Jahr 2026 und den LEC Versus gibt es auf der offiziellen Website.