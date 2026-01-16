Marathon: Neues Video erklärt Klassen und Spielstile

Bungie, das Entwicklerstudio von Halo und Destiny, hat in einem neuen Video Einblicke zum PvPvE-Survival-Extraction-FPS Marathon vorgestellt.

In Marathon erkunden und plündern Spieler als biokybernetische Runner eine verschollene Kolonie auf Tau Ceti IV und müssen dabei gegen feindliche Sicherheitskräfte, rivalisierende Runner und unberechenbare Gefahren ums Überleben kämpfen.

In dem Video „Developer Insights | Runner Shells” gewähren die Entwickler von Bungie unter anderem Einblicke in Spielstile für verschiedene Runner-Hüllen, unterschiedliche Klassen und Anpassungsmöglichkeiten mit Waffen und Mods.

Die Themen umfassen:

Einige der vielen Möglichkeiten, wie jede Runner-Hülle gespielt werden kann

Anpassung deines Spielstils mit Kernen, Implantaten, Waffen, Mods und mehr

Übersicht aller Runner-Hüllen, -Fähigkeiten und -Archetypen:

o Destroyer, Kampfspezialist

o Assassin, Schattenagent

o Recon, Informationsspezialistin

o Vandal, Kampfanarchistin

o Thief, verdeckte Beschaffungen

o Triage, Feldsanitäter

o ROOK, Plünderer

Und mehr!

Marathon erscheint im März 2026 für PlayStation 5, PC via Steam und Xbox Series X|S mit vollständigem Cross Play und Cross Save für 39,99 € (UVP).