Marathon: Neues Video erklärt Klassen und Spielstile

von Hannes Linsbauer0

Bungie, das Entwicklerstudio von Halo und Destiny, hat in einem neuen Video Einblicke zum PvPvE-Survival-Extraction-FPS Marathon vorgestellt.

In Marathon erkunden und plündern Spieler als biokybernetische Runner eine verschollene Kolonie auf Tau Ceti IV und müssen dabei gegen feindliche Sicherheitskräfte, rivalisierende Runner und unberechenbare Gefahren ums Überleben kämpfen.

In dem Video „Developer Insights | Runner Shells” gewähren die Entwickler von Bungie unter anderem Einblicke in Spielstile für verschiedene Runner-Hüllen, unterschiedliche Klassen und Anpassungsmöglichkeiten mit Waffen und Mods.

Die Themen umfassen:

  • Einige der vielen Möglichkeiten, wie jede Runner-Hülle gespielt werden kann
  • Anpassung deines Spielstils mit Kernen, Implantaten, Waffen, Mods und mehr
  • Übersicht aller Runner-Hüllen, -Fähigkeiten und -Archetypen:
  • o       Destroyer, Kampfspezialist
  • o       Assassin, Schattenagent
  • o       Recon, Informationsspezialistin
  • o       Vandal, Kampfanarchistin
  • o       Thief, verdeckte Beschaffungen
  • o       Triage, Feldsanitäter
  • o       ROOK, Plünderer
  • Und mehr!

Marathon erscheint im März 2026 für PlayStation 5, PC via Steam und Xbox Series X|S mit vollständigem Cross Play und Cross Save für 39,99 € (UVP).

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

