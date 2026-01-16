Ticketstart für LEVEL UP 2026

LEVEL UP kehrt 2026 mit voller Energie zurück: Am 23. und 24. Mai 2026 feiert das Gaming-Event seine sechste Ausgabe im Messezentrum Salzburg. Der Ticketverkauf startet am 16. Jänner.

Mit rund 12.000 erwarteten Besucher:innen wird LEVEL UP 2026 erneut zum zentralen Treffpunkt für Gaming-, eSports- und Popkultur-Fans aus dem gesamten deutschsprachigen Raum.

Drei Bühnen, drei Erlebniswelten

Auch 2026 bilden die drei Bühnen das Herzstück von LEVEL UP und sorgen an beiden Veranstaltungstagen für ein dichtes, abwechslungsreiches Programm.

Auf der eSports Stage liefern sich die besten eSports-Teams spannende Matches vor Live-Publikum. Die Raiffeisen Club Community Stage steht für Creator:innen, Community-Formate und interaktive Programmpunkte und macht Gaming-Kultur in all ihren Facetten erlebbar. Kreativität und Ausdruck stehen auf der Cosplay Stage im Mittelpunkt, die Raum für Wettbewerbe, Präsentationen und die Vielfalt der Cosplay-Community bietet.

Das vollständige Bühnen- und Eventprogramm von LEVEL UP 2026 wird in Kürze veröffentlicht.

Vielfältige Areas zum Entdecken und Mitmachen

Abseits der Bühnen lädt LEVEL UP 2026 mit zahlreichen Areas zum Eintauchen, Ausprobieren und Vernetzen ein. Besucher:innen erwartet eine breite Erlebniswelt – von aktuellen Games und Indie-Titeln über Retro-Gaming und Virtual Reality bis hin zu Tabletop- & Trading Card Games.

Ein fixer Bestandteil ist erneut die Artist Alley & Händler-Area, in der Künstler:innen, Kreative und Aussteller Fanart, Merchandise und Gaming-Produkte zum Verkauf anbieten. Die Cosplay-Community steht 2026 besonders im Fokus: Erstmals gibt es die Möglichkeit, sich für eigene Cosplay Booths anzumelden und Kostüme, Handwerk und kreative Projekte direkt vor Ort zu präsentieren.

Teil von LEVEL UP werden

LEVEL UP lebt von der Community. Auch 2026 haben Volunteers sowie Workshopleiter:innen die Möglichkeit, das Event aktiv mitzugestalten – sei es hinter den Kulissen oder mit eigenen Programmpunkten. Auch Partner und Aussteller haben noch die Chance sich für LEVEL UP 2026 anzumelden.

Tickets ab 16. Jänner erhältlich

Alle Informationen zu Ticketkategorien, Programm, Bühnen, Areas sowie zu den Mitmachmöglichkeiten finden sich unter: www.levelup-salzburg.at