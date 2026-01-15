Polestar startet Gran Turismo Competition in Wien

Der neue Polestar 5 ist Teil von Gran Turismo 7 und kann im Spiel virtuell auf einigen der bekanntesten Rennstrecken der Welt gefahren werden.

Nun bringt Polestar dieses Erlebnis nach Wien: Im Polestar Space Wien können Interessierte ihr Fahrgeschick unter Beweis stellen und sich für das große Finale am 28. Jänner 2026 qualifizieren.

Im Schauraum in der Wallnerstraße 5, 1010 Wien, der seit Mitte des vergangenen Jahres von Auto Stahl betrieben wird, stehen zwei professionelle Rennsimulatoren bereit. Gefahren wird auf der legendären Rennstrecke Brands Hatch in England. Die schnellsten Teilnehmenden sichern sich einen Platz unter den Top 10 und damit die Einladung zum Finale. Dort warten attraktive Preise – darunter als Hauptgewinn 1×2 Tickets für das FAT Ice Race in Zell am See, bei dem Polestar auch in diesem Jahr wieder vertreten ist.

Ein besonderes Highlight des Finales ist der Besuch von Kazunori Yamauchi, CEO von Polyphony Digital sowie Gründer und Entwickler der Gran Turismo-Reihe. Zur Zusammenarbeit mit Polestar sagt er: „Ich bin seit langem von den fortschrittlichen, klaren und eleganten Designs der Polestar Fahrzeuge beeindruckt und freue mich daher sehr über die Kollaboration mit Polestar, um den Polestar 5 in Gran Turismo zu integrieren. Es ist das erste Mal, dass wir zusammenarbeiten, und es war eine sehr positive Erfahrung. Das Entwicklungsteam von Polestar hat viel Sorgfalt in die Gestaltung des Fahrerlebnisses gesteckt, und ich bin mir sicher, dass die Spieler es genießen werden, das Auto in Gran Turismo zu fahren.“

Kazunori Yamauchi wird nicht nur die Preisverleihung persönlich vornehmen, sondern gemeinsam mit Polestar auch ein exklusives Sondermodell des Polestar 5 enthüllen. Eben dieses Modell, das anlässlich der Zusammenarbeit der schwedischen Performance Elektroautomarke und Gran Turismo gestaltet wurde, wird dann am 31. Jänner auch beim FAT Ice Race zu sehen sein.

Michael Manske, Chief Brand, Marketing & Communications Officer bei Polestar: „Gran Turismo ist mehr als ein Spiel, es ist eine der größten Plattformen für Car Culture. Dass die Community nun unseren Performance GT Polestar 5 digital erleben kann, macht uns stolz. Mit einer Sonderfolierung bringen wir die Partnerschaft auch in die analoge Welt und auf unser Heimatterrain – nämlich auf Schnee und Eis beim FAT Ice Race. Hier wollen wir gemeinsam mit Gran Turismo und seinem Gründer die Zukunft der Car Culture feiern”.

Der Polestar 5 ist das neueste Modell der Marke und überzeugt in Gran Turismo 7 in der Performance-Variante mit bis zu 650 kW (884 PS), 1.015 Nm Drehmoment und einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in nur 3,2 Sekunden. Basierend auf der Polestar Performance Architecture (PPA) mit einer steifen, verklebten Aluminiumplattform verbindet der viertürige Grand Tourer sportwagenähnliche Performance mit hoher Langstreckentauglichkeit und maximalem Komfort. Erste Probefahrten werden Mitte des Jahres möglich sein.