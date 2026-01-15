Mit Animal Crossing: New Horizons geht es wieder auf die Insel

Nintendo veröffentlicht zeitgleich eine technisch angepasste Version der Lebenssimulation für die neue Konsolengeneration sowie ein kostenloses Inhalts-Update für alle Plattformen. Im Fokus stehen neue Hardware-Interaktionen und erweiterte Multiplayer-Features.

Ab heute ist Animal Crossing: New Horizons offiziell für die Nintendo Switch 2 erhältlich. Parallel dazu rollt Nintendo das Update auf Version 3.0 aus, das sowohl Nutzern der neuen Konsole als auch Besitzern der ursprünglichen Nintendo Switch zur Verfügung steht.

Technische Spezifikationen der Switch 2-Edition

Die Nintendo Switch 2 Edition des Titels nutzt die erweiterte Hardware-Leistung und Peripherie der neuen Konsole. Laut Herstellerangaben bietet diese Version eine erhöhte Auflösung im Vergleich zum Original.

Besonderes Augenmerk liegt auf der Integration der neuen Eingabegeräte:

Joy-Con 2 Steuerung : Die Controller unterstützen eine Maus-ähnliche Zeigefunktion, die primär für das Umgestalten von Häusern, das Platzieren von Möbeln sowie das Erstellen von Designs und Notizen am Schwarzen Brett genutzt wird.

: Die Controller unterstützen eine Maus-ähnliche Zeigefunktion, die primär für das Umgestalten von Häusern, das Platzieren von Möbeln sowie das Erstellen von Designs und Notizen am Schwarzen Brett genutzt wird. Mikrofon-Integration : Über das in der Konsole verbaute Mikrofon können Spieler mittels eines In-Game-Megafons Bewohner rufen und lokalisieren.

: Über das in der Konsole verbaute Mikrofon können Spieler mittels eines In-Game-Megafons Bewohner rufen und lokalisieren. USB-Kamera-Support: Schließen bis zu vier Spieler kompatible USB-Kameras (wie die Nintendo Switch 2-Kamera) an, wird deren Mimik via Facial-Tracking auf den Avatar im Spiel übertragen.

Auch die Netzwerkinfrastruktur wurde für die Next-Gen-Version erweitert. Der Online-Modus unterstützt nun bis zu 12 Spieler gleichzeitig (inklusive GameChat). Im lokalen Drahtlos-Modus können bis zu acht Konsolen verbunden werden.

Hinweis zum Upgrade-Pfad: Besitzer der Version für die erste Nintendo Switch können ein kostenpflichtiges „Upgrade Pack“ erwerben, um Zugriff auf die technischen Features der Switch 2-Version zu erhalten.

Inhalte des Updates Ver. 3.0 (Alle Plattformen)

Das Update 3.0 erweitert das Core-Gameplay um wirtschaftliche und kooperative Elemente:

Hotelsimulation : Ein neues Gebäude, geführt von NPC Käpten, dient als Hotel. Spieler können Zimmer einrichten, Touristen einkleiden und über einen Lieferservice In-Game-Währung („Hotel-Tickets“) verdienen, die gegen seltene Items eingetauscht werden kann.

: Ein neues Gebäude, geführt von NPC Käpten, dient als Hotel. Spieler können Zimmer einrichten, Touristen einkleiden und über einen Lieferservice In-Game-Währung („Hotel-Tickets“) verdienen, die gegen seltene Items eingetauscht werden kann. Terraforming-Reset (Resetti) : Der Charakter Resetti bietet einen Dienst an, um spezifische Areale der Insel in den Ursprungszustand zurückzusetzen, was das gezielte Umbauen erleichtert, ohne den gesamten Spielstand löschen zu müssen.

: Der Charakter Resetti bietet einen Dienst an, um spezifische Areale der Insel in den Ursprungszustand zurückzusetzen, was das gezielte Umbauen erleichtert, ohne den gesamten Spielstand löschen zu müssen. Koop-Schlummerinseln: Es können nun drei Slots für Schlummerinseln belegt werden. Eine aktive Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft vorausgesetzt, ist es möglich, diese Instanzen kooperativ mit Freunden zu gestalten.

Kollaborationen und In-Game-Emulation

Das Update führt zudem neue Item-Sets ein, darunter LEGO-Möbel und Kleidungsstücke. Ein technisches Novum ist die Integration spielbarer Retro-Klassiker: Sammelbare Nintendo-Konsolen dienen als Möbelstücke, über die – eine aktive Online-Mitgliedschaft vorausgesetzt – die entsprechenden Spiele emuliert gestartet werden können. Amiibo-Support für die The Legend of Zelda- und Splatoon-Reihen schaltet zudem thematisch passende Items und Charakter-Besuche frei.

Sowohl die Nintendo Switch 2 Edition als auch das Update 3.0 sind ab sofort verfügbar.