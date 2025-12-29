YFOOD X FALLOUT – Die limitierte Edition im echten Leben

Serienfans zurück in den Vault! Mit dem Start der zweiten Staffel der Prime Video Hitserie Fallout zieht die Endzeitstimmung jetzt auch ins Supermarktregal ein.

yfood bringt sechs seiner beliebtesten Sorten als limitierte Fallout-Edition in den deutschen und österreichischen Handel – mit kultigen Charakteren auf den Flaschen und Easter Eggs für echte Fallout Kenner.

Fallout ist zurück – noch düsterer, noch intensiver und gefeierter denn je. Und während die Community erneut ins Ödland abtaucht, liefert yfood das passende Real-Life-Add-on: Jede Special Edition ist einer Figur aus der Serie gewidmet und verpasst den Trinkmahlzeiten den typischen „Ich-bin-zwei-Schritte-vom-Vault-entfernt“-Look.

Diese Charaktere sind bei yfood am Start:

Lucy MacLean – Classic Choco

– Classic Choco Steph Harper – Happy Banana

– Happy Banana Ghoul – Smooth Vanilla

– Smooth Vanilla Maximus – Fresh Berry

– Fresh Berry CX404 – Heavenly Hazelnut

– Heavenly Hazelnut Cooper Howard – Cold Brew Coffee

yfood gilt als Marktführer im Bereich Smart Food: vollwertige, mobile Trinkmahlzeiten, die entwickelt wurden für Menschen, die wenig Zeit haben, aber nicht auf eine ausgewogene Ernährung verzichten wollen – ideal also für lange Binge-Nächte oder Gaming-Sessions.

“Mich fasziniert an Fallout, wie viel Tiefe in diesen Figuren steckt – Humor, Absurdität, Überlebenswille. Es ist eine Serie über Extreme, aber auch über Menschlichkeit”, sagt yfood‘s Chief Marketing Officer Marco Raab. “Genau deshalb wollten wir diese Charaktere zu uns holen. yfood ist für Menschen gemacht, die mitten im Leben stehen, die viel tragen müssen und trotzdem ihren Drive behalten.”

Die Limited Editions von yfood sind ab 29. Dezember 2025 auf yfood.com, Amazon und im Handel erhältlich. Für Fans und alle, die es werden wollen, gibt es außerdem eine „Collection Box“ mit allen sechs Motiven.

Fazit: Wer Fallout liebt – egal ob Serie oder Game – bekommt hier eines der seltenen Crossover-Produkte, die wirklich nach Fandom aussehen. Der ideale Begleiter für lange Tage oder Nächte im Ödland.

Alle Informationen und die Limited Editions gibt es unter www.yfood.com.