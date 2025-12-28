Metroid Prime 4: Beyond im Test

Seit dem Debüt 1986 auf dem NES etablierte Nintendo mit Metroid ein Spielprinzip, das Erkundung und spielerischen Fortschritt über freischaltbare Fähigkeiten in den Mittelpunkt stellte. Mit Super Metroid (1994) wurde diese Formel perfektioniert und zum Fundament des später so bezeichneten Metroidvania-Genres. Einen radikalen, aber erfolgreichen Bruch wagte Nintendo 2002 mit Metroid Prime, das die Serie erstmals in die Ego-Perspektive überführte. Nach Metroid Prime 3: Corruption (2007) mussten Fans jedoch eine lange Durststrecke hinnehmen: Neue Hauptteile blieben aus, Experimente wie Other M spalteten die Fangemeinde. Auch die Entwicklung des vierten Serienablegers verlief turbulent. Nach einer frühen Ankündigung im Jahr 2017 wurde das Projekt 2019 vollständig neu gestartet und an das Entwicklerstudio Retro Studios zurückgegeben. Das Ergebnis, Metroid Prime 4: Beyond, ist weniger ein Neuanfang als vielmehr eine bewusste Rückbesinnung auf die Stärken der Spielreihe – und der Versuch, diese behutsam in die aktuelle Hardware-Generation zu überführen.

Im vierten Teil der Spielreihe wird Samus Aran, die bekannteste Kopfgeldjägerin der Galaxie, auf eine neue Mission an den Rand des bekannten Weltraums geschickt. Dort stößt sie auf den bislang unerforschten Planeten Viewros, auf dem eine geheimnisvolle Macht wirkt, die mit fremdartigen Energien und sogenannten psychischen Kräften verbunden ist – Fähigkeiten, die Samus im Verlauf des Spiels selbst erlernt und einsetzt. Während sie die Ursache dieser Kräfte untersucht, gerät sie zunehmend in einen Konflikt, der nicht nur den Planeten, sondern auch das Gleichgewicht ganzer Sternensysteme gefährdet.

Die Story von Metroid Prime 4: Beyond hält sich bewusst zurück und folgt der traditionellen Erzählweise der Reihe. Statt ausführlicher Dialoge oder komplexer Charakterentwicklungen erschließt sich die Geschichte hauptsächlich über Umgebungsdetails, Scan-Logs und kurze Zwischensequenzen. Letztere unterbrechen jedoch stellenweise den Spielfluss, was nicht immer zum traditionell immersiven Erkundungsgefühl der Serie passt.