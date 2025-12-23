Gamers.at wünscht FROHE WEIHNACHTEN 2025!

Weihnachten steht vor der Tür und Gamers.at wünscht allen Leser:innen ein FROHES FEST!

Das Weihnachtsfest rückt näher, die Geschenke liegen bald unter dem Baum und vielleicht ist ja auch das eine oder andere PC- oder Konsolenspiel dabei. Im Jahr 2025 sind ja wieder jede Menge spannender Titel erschienen, vieles davon haben wir für euch testen können und werden auch im nächsten Jahr mit verstärkten Kräften wieder versuchen alle wichtigen Spiele über unseren Testparkour laufen zu lassen.

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Leser:innen wieder für die bisherige Treue herzlich bedanken, wir liefern euch noch vor Jahresende unseren Editor’s Choice – Die besten Games 2025, worin unsere Redaktion die besten Spiele des Jahres gekürt hat.

Die nächsten Tage werden wir allerdings auch ein wenig kürzer treten, damit auch die Redaktion etwas durchschnaufen kann, aber nicht vergessen, inzwischen könnt ihr noch bis 31. Dezember bei unserer tollen Gewinnspielserie teilnehmen und jede Menge schöner Preise gewinnen:

Unsere Gewinnspiele

2K – WWE 2K25+Boderlands 4

2x Codes für Borderlands 4 (Super Deluxe Edition, PS5)

2x Codes für WWE 2K25 (Bloodline Edition, PS5)

ZURU XSHOT Insanity Smoking Barrel

1x XSHOT Insanity Smoking Barrel Gun

Fallout: Das offizielle Kochbuch für Vaultbewohner

1x Fallout: Das offizielle Kochbuch für Vaultbewohner

DOOM: The Dark Ages Limited Edition-Controller

1x DOOM: The Dark Ages Limited Edition-Controller

Everspace 2

3x Steam-Codes für EVERSPACE 2 + physisches Artbook

Revell Chevrolet Blazer K5

1x Model Set 1985 Chevrolet K5 Blazer: Stranger Thing

Carrera Mario Kart™ Mini RC

3x Carrera Mario Kart™ Mini RC

Blaze Evercade Super Pocket Data East

1x Blaze Evercade Super Pocket Data East Handheld

In diesem Sinne wünscht euch das gesamte Team von Gamers.at ein schönes WEIHNACHTSFEST, ein energiereiches neues JAHR 2026 und natürlich viele spannende Stunden mit euren Lieblingsgames.

Euer Gamers.at Team!