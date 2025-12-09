Gewinnspiel: EVERSPACE 2

Die Adventzeit hat begonnen und damit rückt auch Weihnachten näher. Traditionell gibt es davor bei uns Geschenke in Form von Gewinnspielen. Heute könnt ihr 3x Codes für EVERSPACE 2 plus Artbook gewinnen!
EVERSPACE 2 von ROCKFISH Games ist ein rasanter Einzelspieler-Weltraumshooter, in dem Spieler selbst zum Piloten werden. Sie erkunden den Weltraum und zahlreiche Planeten voller Beute, einzigartiger Quests, RPG-Elementen und vielem mehr. Echte Fans können sich zudem über das physische Artbook freuen, mit dem sie spannende Einblicke in die Entwicklung erhalten und hinter die Kulissen von EVERSPACE 2 blicken können.
EVERSPACE 2 ist ein rasantes Singleplayer-Weltraum-Action-RPG, in dem du als Protagonist und Pilot Adam Roslin die offenen Sternensysteme des „Cluster 34“ erkundest. Statt Roguelike setzt der Nachfolger auf eine handgebaute Spielwelt, flotte Dogfights und ein starkes Loot-und-Upgrade-System. Du kämpfst gegen Piraten, Fraktionen und außerweltliche Bedrohungen, sammelst neue Waffen, Module und Ressourcen und passt dein Schiff in zahlreichen Klassen und Varianten deinem Spielstil an. Die Kampagne bietet rund 30 Stunden Story, deutlich mehr mit Nebenmissionen und Erkundung. EVERSPACE 2 kombiniert schnelles Arcade-Fluggefühl mit RPG-Progression und reichlich Sci-Fi-Abenteuer.
Was kann ich gewinnen?
- 3x Steam-Codes für EVERSPACE 2 + physisches Artbook
Wie kann ich gewinnen?
Um bei unserem Gewinnspiel mitmachen zu können, beantwortet eine einfache Gewinnfrage und füllt das nachfolgende Formular vollständig mit euren Daten aus. Mit etwas Glück gehört der Preis bald dir:
Wir freuen uns über alle Teilnehmer*innen an unserem Gewinnspiel!
Der Teilnahmeschluss ist der 31. Dezember 2025.
