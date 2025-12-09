Total Tank Simulator 2 angekündigt – Erste Demo ab Donnerstag

Das polnische Studio Noobz from Poland hat den nächsten Teil seiner beliebten Panzer- und Schlacht-Sandbox-Reihe angekündigt. Mit Total Tank Simulator 2 wagt das Team einen deutlichen technischen Sprung.

Die neue Version basiert auf einer modernen Physik-Engine, die zerstörbare Umgebungen umfassender simuliert als alle Vorgänger. Gebäude, Fahrzeuge und selbst Details der Landschaft sollen vollständig in ihre Einzelteile zerlegt werden können, was dem Spiel ein deutlich dynamischeres Schlachtfeld verleiht.

Das Spiel versteht sich als weitläufige, physikbasierte Sandbox, in der historische, futuristische und fantasievolle Szenarien zusammenfinden. Der erste Gameplay-Trailer zeigt bereits, wie flexibel und chaotisch sich die kommenden Gefechte entwickeln können.

Eine erste Demo erscheint am 11. Dezember. Sie umfasst zwei Fraktionen – Deutschland im Zweiten Weltkrieg und die Sowjetunion – sowie einen Ausschnitt der Kampagne mitsamt mehrerer Karten, die das neue Zerstörungssystem demonstrieren.

Die Vollversion von Total Tank Simulator 2 soll eine breite Auswahl an Fraktionen und Missionen bieten. Neben klassischen Gefechten mit WWII-Panzern gehören auch ungewöhnliche Begegnungen zwischen Sci-Fi- und Fantasy-Einheiten zum Repertoire, darunter Laser-Dinosaurier oder außerirdische Streitkräfte. Spieler können Armeen über ein Echtzeitstrategie-System befehligen oder direkt einzelne Einheiten übernehmen, um das Geschehen aus der Ich-Perspektive mitzugestalten.

Durch Modding-Support und die Integration des Steam Workshops wird die Community eigene Karten, Fraktionen und Einheiten beisteuern können. Die Entwickler versprechen damit ein offenes Sandbox-Erlebnis, das langfristig wachsen soll.

Der Early Access ist für das vierte Quartal 2026 geplant. Weitere Details stehen auf der offiziellen Website und der Steam-Seite des Spiels bereit.