Gewinnspiel: ZURU XSHOT Insanity Smoking Barrel

von Hannes Linsbauer0

Die Adventzeit hat begonnen und damit rückt auch Weihnachten näher. Traditionell gibt es davor bei uns Geschenke in Form von Gewinnspielen. Heute könnt ihr 1x die rauchende ZURU XSHOT Insanity Smoking Barrel gewinnen!

Rauchende Action mit XSHOT Insanity Smoking Barrel

Der XSHOT Insanity Smoking Barrel (UVP: 39,99€) bringt extra viel Action: jeder Dart wird beim brandneuen Smoking Barrel von Rauch und einem Leuchteffekt begleitet. Mit der einzigartigen Air Pocket Technologie können die Darts Ziele in bis zu 27 Metern Entfernung treffen. Der Blaster lässt sich mit weiteren Modellen aus der Insanity-Reihe zu einem epischen Blaster für unendlichen Spielspaß kombinieren. Je größer die Sammlung, desto actionreicher und spannender wird das Spiel. Der Smoking Barrel ist ideal für Outdoor-Bereiche geeignet und garantiert mit Rauch- und Lichteffekten jede Menge Nervenkitzel – ein next-level Must-have für Kinder ab 8 Jahren.

Gewinnspiel-XSHOT-Insanity-Smoking-Barrel_Produkt

Was kann ich gewinnen?
  • 1x ZURU XSHOT Insanity Smoking Barrel

Gewinnspiel-XSHOT-Insanity-Smoking-Barrel_Gewinn

Wie kann ich gewinnen?

Um bei unserem Gewinnspiel mitmachen zu können, beantwortet eine einfache Gewinnfrage und füllt das nachfolgende Formular vollständig mit euren Daten aus. Mit etwas Glück gehört der Preis bald dir:

    Gewinnfrage: Bis zu wie viel Meter Entfernung kann ich mit der XSHOT Insanity Smoking Barrel feuern?






    
    Ihr erklärt euch einverstanden, daß eure Daten zur Bearbeitung der Anfrage verwendet werden. Alle weiteren Informationen und Widerrufshinweise findet ihr in unserer Datenschutzerklärung.

    Sollte das Absenden über das Gewinnspielformular nicht klappen, probiert es bitte etwas später noch einmal. Gerne könnt ihr uns auch formlos eine Email mit den erforderlichen Daten an gewinnspiel@gamers.at schicken, vielen Dank!

    Wir freuen uns über alle Teilnehmer*innen an unserem Gewinnspiel!
    Der Teilnahmeschluss ist der 31. Dezember 2025.

    Teilnahmebedingungen

    § 1 Anerkennung der Teilnahmebedingungen
    (1) Mit der Einsendung von für das Gewinnspiel erforderlichen Informationen erkennen die Teilnehmer*innen ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.
    (2) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich Gamers.at das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen.

    § 2 Teilnahmeberechtigungen
    (1) Teilnahmeberechtigt sind geschäftsfähige natürliche Personen ab 14 Jahren. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Angestellten von Gamers.at sowie den Gewinnspielpartnern und deren jeweilige Angehörige ersten und zweiten Grades als auch deren Ehe- und Lebenspartner in eheähnlicher Gemeinschaft.
    (2) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.
    (3) Die Teilnahme erfolgt ausschließlich via Gewinnspielformular, per Email oder via den Gamers.at Social-Media Kanäle. Pro Teilnehmer*in wird eine Teilnahme berücksichtigt.

    § 3 Durchführung und Abwicklung
    (1) Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ausgeschlossen.
    (2) Die Gewinner*innen werden aus dem Pool der Einsendungen mittels Jurywertung bestimmt. Besagter Pool stellt sich aus allen Einsendungen zusammen, die vor Ablauf der Teilnahmefrist via Gewinnspielformular mit der richtigen Antwort und vollständig ausgefüllten Daten bei Gamers.at eingegangen sind.
    (3) Die Gewinner*innen werden via eMail an die Adresse über die die Zuschrift erfolgte von Gamers.at benachrichtigt. Danach muss sich die Gewinnerin oder der Gewinner innerhalb von drei Tagen an Gamers.at richten. Meldet sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht rechtzeitig, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn.
    (4) Der Gewinn wird den Gewinner*innen an die angegebene Adresse zugesandt.
    (5) Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist ausgeschlossen.

    § 4 Gewinn
    (1) Der Gewinn wird in diesem Artikel beschrieben. Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten.

    § 5 Schlussbestimmungen
    (1) Es ist ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts anwendbar.
    (2) Gamers.at behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung die Teilnahmebedingungen abzuändern oder das Gewinnspiel vorzeitig einzustellen.

    Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

