ARC Raiders GeForce RTX 5090-Gewinnspiel und Where Winds Meet mit DLSS 4

In dieser Woche sind zwei neue DLSS-Spiele verfügbar: Where Winds Meet und Forest Doesn’t Care. Dadurch können Spieler die Leistung steigern und die Bildqualität optimieren.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, bei NVIDIAS neuem Weihnachtsgewinnspiel eine individuell gestaltete ARC Raiders GeForce RTX 5090 Founders Edition-Grafikkarte zu gewinnen. Auf den Social Media Kanälen von NVIDIA auf Facebook, Instagram und X gibt es die Teilnahmebedingungen zu finden sowie die Schritte die zu befolgen sind, um am Gewinnspiel für diese GeForce RTX 5090 Founders Edition teilzunehmen.
Diese Spiele erhalten RTX-Unterstützung:
- Where Winds Meet: Dieses epische Wuxia-Open-World-Action-Adventure-RPG wurde von Everstone Studio entwickelt und spielt im turbulenten China des 10. Jahrhunderts. Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines jungen Schwertmeisters und begeben sich auf eine Reise, die Geheimnisse ihrer eigenen Identität aufzudecken und spannende Abenteuer in einer unbeständigen historischen Ära voller unendlicher Möglichkeiten zu erleben. GeForce RTX-Gamer können DLSS voll ausnutzen, um ihr Spielerlebnis zu verbessern. DLSS 4 mit Multi Frame Generation kann die Bildraten bei maximalen Einstellungen um bis zu 3,9-fach bei 4K multiplizieren und ermöglicht so ein Gameplay mit bis zu 500 Bildern pro Sekunde auf der GeForce RTX 5090. DLSS Frame Generation kann die Bildraten der GeForce RTX 40-Serie verdoppeln, DLSS Super Resolution ermöglicht allen Besitzern einer GeForce RTX dank des neuesten NVIDIA Transformer-AI-Modells eine Beschleunigung der Leistung und eine Verbesserung der Bildqualität. Spieler mit Leistungsreserven können sich stattdessen für DLAA entscheiden, um die Wiedergabetreue zu maximieren. Alle GeForce-Spieler können NVIDIA Reflex aktivieren, wodurch die PC-Latenz um bis zu 53% reduziert wird und das Gameplay noch reaktionsschneller wird.
- Forest Doesn’t Care: Forest Doesn’t Care von MOROZ GAMES ist ein atmosphärischer Pilzsammel-Simulator mit Erkundungen, Geheimnissen und seltsamen Entdeckungen. Man wandert durch einen realistischen Wald, sucht nach Pilzen, deckt Geheimnisse auf und spürt, wie wenig sich der Wald wirklich darum kümmert. Forest Doesn’t Care ist jetzt erhältlich, und mit DLSS Super Resolution können GeForce RTX Spieler die Bildraten beschleunigen.
- HITMAN World of Assassination: Das von Kritikern hochgelobte Stealth-Action-Spiel HITMAN World of Assassination von IO Interactive bietet im Dezember eine neue Mission, die für alle Spieler kostenlos spielbar ist. In seinem neuesten Auftrag wurde Agent 47 von Eminem angeheuert, um dessen verdrehtes Alter Ego Slim Shady zu eliminieren. Er infiltriert eine surreale Umgebung, in der Ärzte, Patienten und Künstler miteinander verschmelzen und schaltet den verrückten Teil von Eminem aus. Auf Systemen der GeForce RTX 50-Serie können Spieler DLSS 4 mit Multi Frame Generation über die NVIDIA-App aktivieren, um die Bildraten in den Raytracing-Missionen von Agent 47 zu vervielfachen und so ein Höchstmaß an Leistung zu gewährleisten. Spieler mit GeForce RTX 40-Serie können die Leistung mit DLSS Frame Generation beschleunigen, und alle GeForce RTX-Gamer können die Bildqualität und Leistung verbessern, indem sie die „neueste“ DLSS Super Resolution Voreinstellung in der NVIDIA-App verwenden.
- Battlefield 6: Winter Offensive: EA’s Battlefield 6 ist das ultimative Totalwar-Erlebnis. Am 9. Dezember erscheint das Winter Offensive-Update für Battlefield 6 mit einer neuen Karte, einem neuen Modus und einer neuen Waffe. Auf den Straßen von Brooklyn herrschen nun Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. In dem befristeten Event „Ice Lock“ müssen die Spieler Heat Zones aufsuchen, um einen Gesundheitsverlust zu verhindern. In der ebenfalls befristeten Variante „Ice Lock Gauntlet“ treten sie gegen andere Teams an und können die neue Eiskletter-Nahkampfaxt freischalten, um ihr Arsenal zu erweitern. Anschließend können sie sich ins „Portal“ stürzen, wo neue Inhalte zu benutzerdefinierten Karten und Modi hinzugefügt werden können, um neue, einzigartige Erlebnisse zu schaffen. Battlefield 6 unterstützt DLSS 4 mit Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution, DLAA und NVIDIA Reflex und bietet GeForce RTX-Spielern das ultimative Erlebnis. Bei 4K und Ultra-Einstellungen multiplizieren DLSS 4 mit Multi Frame Generation und DLSS Super Resolution die Bildraten von Battlefield 6 auf GeForce RTX 50 Series-Grafikkarten um durchschnittlich das 3,8-Fache und ermöglichen so ein Gameplay mit bis zu 460 Bildern pro Sekunde auf Desktop-PCs und 310 Bildern pro Sekunde auf GeForce RTX 50 Series-Laptop-Grafikkarten.
