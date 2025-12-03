Hela erreicht wichtigen Wishlist-Meilenstein und enthüllt neuen Trailer

Knights Peak und Windup Games feiern einen besonderen Meilenstein für Hela. Das herzerwärmende Third-Person-Open-World-Abenteuer von den Machern der Unravel-Reihe hat mehr als 500.000 Wishlist-Einträge erreicht.

Damit wird ein ohnehin schon fantastisches Jahr für die Mäusebande abgerundet, mit vielbeachteten Auftritten auf internationalen Veranstaltungen und zwei renommierten gamescom Awards. Hela erscheint 2026 für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Dieser Meilenstein für Hela wird durch einen neuen Trailer abgerundet, der erstmals auf dem jährlichen Best Indie Games Winter Showcase gezeigt wurde. Im Kern geht es bei Hela darum, als Maus magischen Spaß in einer wunderschön gestalteten Welt zu haben. Spieler können jederzeit ihren eigenen Weg und ihr eigenes Tempo wählen, sowohl in der Erzählung als auch bei der Erkundung einer riesigen Welt voller Geheimnisse. Diese Wahlfreiheit spiegelt sich auch in den flexiblen Spieloptionen wider: Einzelspieler, Split-Screen oder online mit bis zu vier Spielern.

Hela wurde auf der gamescom 2025 mit Awards in den Kategorien „Most Entertaining“ und „Most Wholesome“ ausgezeichnet und soll 2026 für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S, und PC erscheinen.