DualSense Wireless-Controller – Genshin Impact Limited Edition

DualSense Wireless-Controller – Genshin Impact Limited Edition erscheint am 25. Februar 2026

Zur Feier der bevorstehenden Veröffentlichung von Genshin Impact Version Luna III für PlayStation 5, die den neuen spielbaren Charakter Durin und neue Updates zur Geschichte in Nod-Krai enthält, wurde nun der DualSense Wireless-Controller – Genshin Impact Limited Edition vorgestellt.

Die Genshin Impact Limited Edition des DualSense Wireless-Controllers besticht durch eine ätherische Farbpalette aus Weiß, Gold und Grün, verziert mit geheimnisvollen Symbolen aus einem Fantasiereich, darunter Embleme der reisenden Zwillinge Aether und Lumine und ihrer treuen Begleiterin Paimon.

Der DualSense Wireless-Controller – Genshin Impact Limited Edition wird in limitierter Stückzahl zur unverbindlichen Preisempfehlung von 84,99 € erhältlich sein. Die Vorbestellungen beginnen am Donnerstag, den 11. Dezember, 10 Uhr Ortszeit unter direct.playstation.com* und bei teilnehmenden Händlern; Erscheinungsdatum ist der 25. Februar 2026. Das genaue Erscheinungsdatum und die Verfügbarkeit des Controllers können je nach Land/Region variieren.

Weitere Informationen bietet der PlayStation.Blog.

*Regionen, in denen direct.playstation.com verfügbar ist: USA, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Deutschland, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Spanien, Portugal, Italien und Österreich.

