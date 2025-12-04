Gutes tun zu Weihnachten: Mit dem Sammelkartenspiel Yu-Gi-Oh!

Wer etwas verschenkt, macht nicht nur anderen, sondern auch sich selbst eine Freude. Gerade die Weihnachtszeit ist der perfekte Zeitpunkt im Jahr, auch an andere zu denken.

Deshalb lädt das beliebte Sammelkartenspiel Yu-Gi-Oh! zu seinen Holiday Charity Events ein, die landesweit in teilnehmenden Spieleläden ausgetragen werden.

Dabei sein ist ganz einfach!

Hier eine kurze Liste der teilnehmenden Läden in Ihrer Nähe:

20.12.2025, 13:00 Uhr

DC Trading

Meidlinger Hauptstraße 42-44/48

1120 Wien

Vor Ort müssen Sammelkarten-Fans eine Spende von mindestens drei haltbaren Nahrungsmitteln, zum Beispiel in Form von Konservendosen, als Einsatz abgeben. In den Duellen können sie weitere Lebensmittel gewinnen, die am Ende gegen OTS Kartenpacks eingetauscht werden. Die Nahrungsspenden gehen im Anschluss an gemeinnützige Organisationen.

Mitmachen darf jeder eingetragene Teilnehmer mit drei Lebensmittelspenden – egal ob Einsteiger, Profispieler oder interessierter Journalist.

Weitere Informationen zum Holiday Charity Event stehen hier zur Verfügung: https://www.yugioh-card.com/eu/de/event/holiday-charity-event-2025/