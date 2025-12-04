Titan Quest II: EA-Update mit neuer Meisterschaft & deutscher Loka

Helden, wappnet Euch! Titan Quest II hat ein massives Early Access-Update bekommen. Vollgepackt mit den neuen sockelbaren Items und der neuen Meisterschaft „Forge“.

Zudem wird der Multiplayer-Support verbessert und die deutsche Lokalisierung ist ab sofort verfügbar.

Schärft Eure Schwerter: Sockelbare Items

Mit dem aktuellen Update kommen heute rund 40 Objekte ins Spiel, die die Grundlage für ein System legen, das auch mit zukünftigen Updates weiter wachsen und ausgebaut werden wird. Denn wer kennt es nicht, das Gefühl, eine todschicke Waffe zu finden, die zum eigenen Build passt und reinhaut, wie ein wildgewordener Minotaure … doch irgendwas fehlt! Die Antwort darauf sind die neuen sockelbaren Gegenstände, die Ihr in Eure Waffen, Schmuckstücke und Rüstungen einbauen und diese damit gezielt verbessern könnt.

Eine neue Meisterschaft!

Inspiriert vom Mythos des Hephaistos, Gottes der Erfindung und des Handwerks, wählen Titan Quest II-Helden:innen ab sofort die Meisterschaft Schmiede. Der Gott Hephaistos ist bekannt dafür, mächtige Waffen aber auch selbstständige handelnde mechanische Wesen erschaffen zu haben – und genau das bietet die neue Meisterschaft.

Wer „Schmiede“ wählt, kann:

Waffen und Rüstungen mitten im Kampf verstärken

Schadensreflexion als Build-Option nutzen

Mechanische Geräte wie Klingenfallen und Wachtürme einsetzen, um das Schlachtfeld zu kontrollieren

Die Schmiede mit anderen Meisterschaften kombinieren: Von „Sturm“ verbesserte Fallen? „Erd“-Verstärkte Konstrukte? Entdeckt die Synergien!

Multiplayer nun vollständig integriert

Ab sofort ziehen Held:innen gemeinsam durch Hellas: Der Multiplayer ist nun ganz regulär ins Spiel eingebunden, viel Spaß beim gemeinsamen Monsterjagen.

Alles Deutsch macht der Dezember

Mit dem aktuellen Update zieht auch die deutsche Lokalisierung in die Welt von Titan Quest II ein. Weitere Sprachen folgen mit künftigen Updates.

Für noch mehr Details rund um Titan Quest II empfehlen wir einen Blick in die jüngsten Updates: https://thqn.net/3KqqyXQ

Mehr Infos gibt’s auf der offiziellen Homepage: https://titanquest2.thqnordic.com/