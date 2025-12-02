Destiny 2: Renegades startet heute – eine von Star Wars™ inspirierte Erweiterung

Mit Destiny 2: Renegades startet jetzt die zweite Erweiterung des Jahres der Prophezeiung – ein neues Spielerlebnis, das in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games entwickelt und von Star Wars™ inspiriert wurde.

Als neues Kapitel in der Destiny 2-Schicksals-Saga verbindet Renegades die einzigartigen Kampf- und Storytelling-Elemente von Destiny 2 mit Themen und Elementen der legendären Sci-Fi-Reihe. Die Hüter beginnen ihre Reise als Mitglieder einer Crew von Außenseitern, um sich dem Barant-Imperium zu stellen – einer mächtigen Kabal-Gruppe, die laut dem Vagabunden mit den Neun verbunden ist. Die Hüter widersetzten sich der Vorhut, schließen sich dem Vagabunden an und schmieden Allianzen mit neuen und wiederkehrenden Charakteren. Gleichzeitig bauen sie ihren Einfluss und ihre Macht in der kriminellen Unterwelt auf, deren Zentrum der neue Treffpunkt „Tharsis-Außenposten“ auf dem Mars ist.

Letzte Woche stellte das Destiny 2-Team in einem speziellen Entwickler-Livestream neue Inhalte für Renegades vor, darunter den offiziellen „Destiny 2: Renegades“-Launch-Trailer sowie das ViDoc „Die Entstehung von Renegades“, das einen Einblick in den kreativen Prozess und Bungies Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games gab.

Mit Renegades wird „Das Gesetzlose Grenzland“ eingeführt. Bei dieser neuen Aktivität stehen skalierbare Herausforderungen und ein hoher Wiederspielwert im Mittelpunkt. Die Hüter nehmen riskante, aber lohnenswerte Aufträge an, darunter Schmuggelmissionen, Kopfgeldjagden und Sabotageaktionen auf sechs neuen Karten auf Venus, Europa und dem Mars, die alle von legendären Star-Wars-Schauplätzen inspiriert sind. In diesem Abenteuer können sich die Hüter einen Ruf bei drei Syndikat-Fraktionen erarbeiten:

Die Moskitos : Eine anarchistische und atheistische Eliksni-Biker-Gang, die eine Gesellschaft ohne traditionelle Ordnung und Hierarchien anstrebt.

: Eine anarchistische und atheistische Eliksni-Biker-Gang, die eine Gesellschaft ohne traditionelle Ordnung und Hierarchien anstrebt. Tharsis-Reformer: Eine abtrünnige Sekte fühlender Vex, die danach strebt, sich vom Vex-Kollektiv zu lösen und eine eigene Identität zu formen.

Eine abtrünnige Sekte fühlender Vex, die danach strebt, sich vom Vex-Kollektiv zu lösen und eine eigene Identität zu formen. Totalitätsdivision: Eine abtrünnige Splittergruppe des Barant-Imperiums der Kabale, die als Syndikat auf dem Mars operiert und von Psions angeführt wird.

Mit „Das Gesetzlose Grenzland“ wird auch „Invasion“ eingeführt. Dabei handelt es sich um eine Opt-in-Funktion, bei der andere Hüter das Schlachtfeld betreten können, um den Spielverlauf zu stören und dafür einzigartige Prämien zu erhalten.

Im Laufe der Kampagne können die Hüter außerdem Renegade-Fähigkeiten freischalten und verbessern. Mit diesen mächtigen Offensiv-, Defensiv- und Unterstützungsoptionen können sie die Regeln des Kampfes auf den Kopf stellen.

Mit Renegades kommen auch neue Waffen und Ausrüstung hinzu, darunter die Praxianische Klinge, ein kinetisches Exotisches Schwert, das von den legendären Lichtschwertern inspiriert ist und mehrere Anpassungsmöglichkeiten bietet, die sich deutlich auf das Gameplay auswirken. Mit den Blastern führt Renegades einen völlig neuen Waffenarchetyp ein. Anstelle klassischer Magazine kommt ein hitzebasiertes Feuer- und Nachladesystem zum Einsatz. Weitere neue Exotische sind: die Solar-Armbrust „Erbstück“, das Strang-Maschinengewehr „Luzakus Werkzeug“ und neue Exotische Rüstung für jede Klasse: der Warlock-Schutzhelm „Göttliche Vereinnahmung“, der Jäger-Beinschutz „Glückliche Fügung“ und der Titanen-Brustschutz „Praxianische Kleidung“.

Der neue Dungeon „Equilibrium“ ist ab dem 13. Dezember 2025 um 18 Uhr MEZ für diejenigen verfügbar, die Destiny 2: Renegades besitzen. Zusammen mit der Warlock des Praxianischen Ordens Aunor Mahal dringen die Hüter in das Kriegsschiff des Barant-Imperiums ein und bringen die Akolythen von Dredgen Bael zur Strecke.

Bereits ab 15:00 Uhr MEZ können Fans die Pre-Show zum offiziellen Stream des Equilibrium-Dungeon-Rennens mit Evanf1997 und CBGray verfolgen. Der Stream leitet zum Start um 18 Uhr über und bleibt live bis das Rennen beendet ist. Die vollständigen Teilnahmebedingungen und Regeln findet ihr auf den offiziellen Kanälen von Bungie.

Mit dem Start von Renegades gibt es im Bungie Store zudem neue Bungie-Prämien. Wer bis zum 30. April 2026 um 18:59 Uhr MESZ bestimmte Triumphe abschließt, erhält die Möglichkeit, die folgenden Gegenstände zu erwerben. Die Kauffrist endet am 31. Mai 2026, 08:59 Uhr MESZ.

Schließt die Renegades-Kampagne ab, um den Renegades-Kampagnen-Pin freizuschalten.

Schließt den Renegades-Titel ab, um den Renegades-Titel-Pin freizuschalten.

Schließt alle primären Zielvorgaben in „Das Gesetzlose Grenzland“ ab, um das „Das Gesetzlose Grenzland“-Metallposter von Displate freizuschalten.

Das Destiny 2-Team hat neulich einen Renegades-Inhaltekalender veröffentlicht, der nächste Woche startet. In diesem Kalender mit Terminen für kommende Inhalte gibt es Informationen zu Verbesserungen und Änderungen in Bezug auf Power und Fortschritt, Spielkomfort, ein neues wöchentliches Ritual sowie brandneue Aktivitäten und Systeme. Hier findet ihr mehr Details.

Spieler können die „Jahr der Prophezeiung“-Ultimate Edition kaufen, die sowohl die Kampagnen Am Rande des Schicksals und Renegades als auch den Raid „Die ewige Wüste“ und den kommenden Equilibrium-Dungeon enthält. Beim Kauf dieser Edition sind unter anderem folgende Prämien sofort verfügbar: das Exotische Schiff „Abtrünnigenleader“, das Abzeichen „Sternvorstellung“, das Exotische Scharfschützengewehr „Neues Land auf der anderen Seite“ samt Ornament und Katalysator, das „Legenden der Dunklen Seite“-Paket und der Exotische Sparrow „Enneachord“. Spieler, die die Standard Edition von Renegades oder Jahr der Prophezeiung besitzen, können auf die Ultimate Edition upgraden. Damit erhalten sie Zugang zu allen exklusiven Inhalten und Prämien.