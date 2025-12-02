HyperX Pulsfire Haste 2 Pro Maus, Cloud MIX 2 Kopfhörer und SoloCast 2 Mikrofon im Test

HyperX bringt aktualisierte Produkte ihrer erfolgreichen Gamer-Hardware heraus und hat uns ein Testmuster der edlen kabellosen HyperX Pulsfire Haste 2 Pro Gaming-Maus, des HyperX Cloud MIX 2 Kopfhörers mit aktiver Geräuschunterdrückung und des Standmikrofons HyperX SoloCast 2 zur Verfügung gestellt.
Ihr sucht noch Weihnachtsgeschenke für eure spielebegeisterten Liebsten? Dann sind Markengeräte der wichtigsten Zusatzgeräte immer ein guter Tipp! Und ohne eine ordentliche Maus ist Spielen am PC unmöglich. Auch der Kopfhörer ist ein (fast) unverzichtbares Zusatzgerät – einerseits um mit anderen Gamern über das eingebaute Mikrophon zu kommunizieren, andererseits um zocken zu können, ohne dadurch die ganze restliche Wohnung mit Explosionen und Schreinen mit zu beschallen. Außerdem sind gute Kopfhörer auch durchaus sinnvoll, um bei manchen Spielen so richtig in der Spielwelt zu versinken – besonders gute Horrorspiele machen sich die Fähigkeiten moderner Kopfhörer gerne zu Nutze, um beispielsweise durch den Ton eine räumliche Illusion zu erzeugen. Wofür früher eine aufwändig installierte 5.1 oder gar 7.1 Soundanlage von Nöten war, das kann heute auch mit einem Kopfhörer recht gut simuliert werden.
Grundsätzlich ist es immer sinnvoll, möglichst viele Geräte vom selben Hersteller zu verwenden. Dadurch benötigt ihr nur eine Software, um mehrere Geräte zu verwalten. Im Fall von HyperX ist das die Ngenuity Software Suite, mit der sowohl die Maus als auch der Kopfhörer und das Mikrofon verwaltet werden kann. Falls ihr auch eine Tastatur von HyperX habt, kann auch diese über die selbe Software gesteuert werden. HyperX ist übrigens eine auf Gaming-Zubehör spezialisierte Firma, die vor über 20 Jahren als Tochter des Speicherherstellers Kingston mit ihrem besonders schnellen RAM-Speicher bekannt wurde. Mit den Jahren wuchs die Produktlinie um SSD-Laufwerke, USB-Speicher, Headsets, Tastaturen und Mauspads und im Jahr 2021 kaufte HP das Unternehmen auf. Heute ist HyperX der Handelsname für die Gamingprodukte von HP.
HyperX Pulsfire Haste 2 Pro – Ein Leichtgewicht – und eine vielseitig verbindbare Maus
Die HyperX Pulsfire Haste 2 Pro 4k Wirekless Gaming Mouse ist leicht – wirklich leicht. Mit nur 61 Gramm spürt ihr sie kaum, wenn ihr sie über das Mauspad schiebt. Sie reiht sich damit in die anderen aktuellen Profimäuse ein, die in letzter Zeit erschienen sind. Schwere Mäuse, die wie ein Briefbeschwerer am Tisch liegen, sind aktuell eindeutig out. Profi-Spielern haben sich diese Eigenschaft gewünscht, die Industrie liefert sie.
Die Verbindungsmöglichkeiten der Maus lassen keinen Wunsch offen. Einerseits wird Bluetooth unterstützt. Damit könnt ihr die Maus mit unzähligen Geräten koppeln, nicht nur PCs/Laptops oder dem SteamDeck. Auch Konsolen oder beispielsweise mein Fernseher können super über eine mit Bluetooth verbundene Maus gesteuert werden. Wenn ihr eine noch präzisere kabellose Steuerung haben wollt, bietet die Maus auch die Möglichkeit, sich über den mitgelieferten 2,4 GHz Dongle (USB-A) zu verbinden. Am PC anstecken, die Maus mit dem Schalter auf der Unterseite auf den 2,4 GHz Modus stellen – und voila, schon habt ihr die beste mögliche kabellose Verbindung. Um eine besonders schnell reagierende Maus zu erhalten, sollte sich der Adapter recht nahe an der Maus befinden. Das ist mit dem mitgelieferten USB-A auf USB-C Kabel möglich, wenn ihr den ebenfalls in der Packung enthaltenen USB-A auf USB-C Konverter ansteckt, denn dann könnt ihr den Dongle mit dem mitgelieferten Kabel nahe an der Maus platzieren – und wenn ihr die Maus laden wollt, nehmt einfach den Konverter (mit dem Dongle ab) und ihr könnt den Akku der Maus aufladen. Das klingt kompliziert, ist aber gut durchdacht und einfach zu bedienen.
Wer es konventionell mag, der kann die Maus auch über das USB Kabel direkt am PC anschließen. Der Maus liegt ein 1,90 m langes geflochtenes USB-C (was für die Maus selbst gedacht ist) auf USB-A (für den PC oder das Ladegerät) bei. Wir haben die Maus in allen drei Verbindungsmodi getestet und jeder Modus hat auf Anhieb funktioniert. Eine Besonderheit der Maus ist die Möglichkeit, den eingebauten Akku einfach austauschen zu können. Vier Torx-Schrauben sind alles, was euch am Zerlegen der Maus hindert, um dann die Batterie austauschen zu können. Diese Möglichkeit würde ich mir aus Nachhaltigkeitsgründen bei wesentlich mehr Geräten mit einem aufladbaren Akku wünschen! Auf der Unterseite der Maus befindet sich ein Slot, um den 2,4 GHz Dongle verstauen zu können. Sehr praktisch!
Die Anzahl der Tasten auf der Maus ist überschaubar und entspricht dem aktuell üblichen Standard für Profi- Gamer-Mäuse – linker und rechter Mausknopf, Mausrad/mittlere Taste, dazu auf der linken Seite zwei (standardmäßig eingestellte) vor- und zurück Tasten, sowie eine weitere längliche Taste am Mausrücken zur Einstellung der DPI. Alle diese Tasten können über die HyperX Ngenuity Software frei belegt werden. Das Allerwichtigste bei der Maus ist aber für mich – sie gleitet perfekt über das Mauspad und der Mauszeiger ruckelt nicht, der optische Sensor (Polling Rate: 4.000 Hz – daher das 4k im Namen, dazu 26.000 dpi) hat mich vollkommen überzeugt. Wenn euch die Oberfläche der Maus zu glatt ist, liegt in der Box noch ein „Grip Tape“ bei, das ihr sowohl auf beiden Seiten der Maus als auch auf die beiden Mausknöpfe aufkleben könnt. Damit rutscht ihr garantiert nicht mehr ab, auch wenn ihr im Eifer des Gefechts Schweißhände bekommt. Ebenso liegt ein Ersatzset an „Mouse Skates“ in der Verpackung.
Technische Daten HyperX Pulsfire Haste 2 Pro
- Gewicht: 61 Gramm
- Optischer Sensor mit bis zu 26.000 dpi
- bis zu 4.000 Hz Abtastrate
- Optische Switches bei LMB/RMB
- Batterielaufzeit: bis zu 90 Stunden (bei 1000 Hz)
- Verbindung: 2,4 GHz Adapter, Bluetooth oder Kabel
- Beleuchtung: RGB im Mausrad
- Farbe: schiefergrau
- Preis: UVP 119,99€
HyperX Cloud MIX 2 – Ein Gaming Headset für alle Fälle
Das HyperX Cloud MIX 2 – Gaming Headset ist ein Kopfhörer für anspruchsvolle Gamer. Es bietet einen Modus zur aktiven Geräuschunterdrückung. Dabei werden Geräusche der Umwelt herausgefiltert und unterdrückt – das ist beispielsweise im Flugzeug oder Zug ganz angenehm, aber auch wenn ihr euch zu Hause einfach auf das Spiel konzentrieren wollt, ohne von der Umgebung genervt zu werden. Wollt ihr die Geräuschunterdrückung nicht, könnt ihr auf den Transparenzmodus umstellen und sie damit reduzieren oder durch nochmaliges Drücken ganz deaktivieren. Die aktivierte Geräuschunterdrückung frisst Strom und reduziert somit die Gesamtlaufzeit des Kopfhörers bei Batteriebetrieb ordentlich – laut Herstellerangabe von 110 Stunden auf rund 70 Stunden bei Verwendung der Bluetooth-Verbindung.
Für die Verbindung des Kopfhörers habt ihr drei Möglichkeiten – entweder über den 2,4 GHz USB-C Dongle, der die geringste Latenz (beste kabellose Soundqualität) ermöglicht, allerdings auch ein wenig mehr Strom als über Bluetooth benötigt und natürlich nur bei PCs (und manchen Handys) möglich ist. Habt ihr keine (freie) USB-C Buchse am Rechner, so liegt ein USB-A Kabel samt einem Adapter auf USB-C bei, sodass ihr den Dongle auch über den USB-A Port an eurem Rechner anschließen könnt. Oder ihr verbindet das Gerät über Bluetooth. Es wird der aktuelle Standard 5.3 unterstützt, mit dem ihr die Kopfhörer auch an unzähligen anderen Geräten als am PC verwenden könnt. Wollt ihr eine kabelgebundene Verbindung, ist das ebenfalls kein Problem. Der Kopfhörer verfügt über eine 3,5 mm Klinkenbuchse, über die ihr ihn mit kompatiblen Geräten (also fast allen Audiogeräten) verbinden könnt. Darüber hinaus besitzt der Kopfhörer auch eine USB-C Buchse zum Aufladen der Batterie. Ebenfalls fest eingebaut ist ein Mikrophon (eigentlich sind es zwei – je eines in jeder Ohrmuschelkappe), das durch Druck auf die Mikrophon-Taste jederzeit ein/ausgeschalten werden kann. Bei Verwendung des (mitgelieferten) Audiokabels funktioniert das eingebaute Mikrophon allerdings gar nicht. An weiteren Bedienelementen findet sich neben dem ein/aus-Knopf noch ein Rad zur Einstellung der Lautstärke am Kopfhörer. Über einen Multifunktionsknopf könnt ihr Anrufe (wen das Gerät mit dem Telefon verbunden ist) annehmen oder ablehnen/beenden, oder beim Musikhören zum nächsten Lied vorspringen oder zurückspringen.
Ein besonders nützliches Feature sind die abnehmbaren Abdeckungen auf den beiden Ohrmuschelkappen. Sie sind nicht mit fragilen Plastikklips befestigt, sondern mit Magneten angebracht und können daher kinderleicht entfernt werden. Auf der einen Seite kommt man so zu einem Slot zur Aufbewahrung des 2,4 GHz Adapters. Überaus praktisch, wenn ihr den Kopfhörer transportieren wollt, oder wenn ihr ihn nicht verwendet – so geht der doch recht kleine Dongle nicht verloren! In Bezug auf den Transport gibt es noch ein weiteres erwähnenswertes Detail. Der HyperX Cloud MIX 2 wird nämlich mit einer Tragetasche ausgeliefert. Darin ist nicht nur Platz für den Kopfhörer, sondern auch für das USB-Kabel und das Audiokabel, sogar für den USB-Adapter ist ein eigener Platz reserviert. Absolut vorbildlich!
Technische Daten HyperX Cloud MIX 2
- Verbindung mit Bluetooth, 2,4 GHz Adapter oder 3,5 mm Audiokabel
- Bluetooth 5.3 LE Audio
- Gewicht: 265 Gramm
- Batterielaufzeit: bis zu 110 Stunden
- Batterie: 1000 mAh Li-ion Akku (nicht austauschbar)
- Ohrmuschel aus weichem Kunstleder
HyperX SoloCast 2 – Ein Mikrofon hört mit
Das HyperX SoloCast 2 Gaming USB Condenser Mikrophone ist die ideale Ergänzung zum Kopfhörer. Es wird mit dem mitgelieferten USB Kabel an den Rechner angeschlossen und funktioniert ohne weitere Installation, weiteres Zubehör liegt nicht in der Verpackung. Es handelt sich um ein sehr stabiles Gerät, das man am Tisch platzieren und bis zu 40 Grad neigen kann. Es kann aber auch auf einen Mikrofonständer angeschraubt werden kann – ein entsprechendes Gewinde ist auf der Unterseite vorhanden. Mit einer 14-mm Kondensatorkapsel, einem integrierten Popfilter, 24-Bit-Aufnahme und bis zu 96 kHz Samplingrate liefert das HyperX SoloCast 2 professionelle Audioqualität, natürlich deutlich besser als das eingebaute Mikrofon des HyperX Cloud Mix 2 Kopfhörers.
Besonders praktisch ist das ein-und Ausschalten durch durch Antippen der oberen Abdeckung. Eine LED-Anzeige zeigt, ob das Gerät gerade aktiv oder ausgeschalten ist. Wenn das rote Licht leuchtet, ist das Mikrofon aktiv. Über die HyperX Ngenuity Software können Hochpass-, Tiefpass- und Sprachverbesserungsfiltern hinzugeschalten werden und die Einstellungen direkt am Mikrofon abgespeichert werden. Das Ding ist echt genial, um damit mit einem Freund während dem Spiel zu chatten, oder um damit beim Live-Stream das Publikum zu unterhalten.
Technische Daten HyperX SoloCast 2
- Bit-Tiefe: 24 Bit; 16 Bit
- Kabeltyp: USB Type-C an USB Type-A-Kabel
- Element: Eine 14-mm-Elektrolytkondensator-Kapsel
- Polarmuster: Kardioid
- Abtastraten: 96 kHz; 48 kHz; 44,1 kHz
- Empfindlichkeit (Mikrofon): -7,8±3 dB (1 V/PA bei 1 kHz)
- Gewicht: 368 Gramm
Ngenuity Software
Sowohl die Maus als auch der Kopfhörer und das Mikrophon funktionieren bereits ohne Probleme, wenn ihr sie einfach nur anschließt. Wollt ihr jedoch detailliertere Einstellungen vornehmen, dann benötigt ihr die über 400 MB große HyperX Ngenuity Software. Das ist ein ziemlich mächtiges Softwarepaket, um das Feintuning der Geräte durchzuführen und sie an euren Bedarf anzupassen. Die Software erkennt ebenfalls, ob ein Firmware Update für eure angeschlossenen Geräte zur Verfügung steht und führt dies bei Bedarf auch gleich aus.
Die detaillierte Steuerung der Einstellungen der HyperX Pulsfire Haste 2 Pro Maus erfolgt also über die Ngenuity Software. Einerseits die Empfindlichkeit (Sensitivity) der Maus – fünf Stufen stehen in der Voreinstelllung zur Verfügung, mit den Werten von 400 DPI, 800 DPI, 1600 DPI, 2400 DPI und 3200 DPI (dots per inch). Ihr könnt die DPI aber beliebig zwischen 0 und 26000 (!) DPI einstellen. Bei 0 bewegt sich der Mauszeiger nicht, bei 26000 braucht ihr die Maus nur schief anschauen, und der Mauszeiger hat sich über den halben Bildschirm bewegt. Auch die Abtastrate (Polling Rate) könnt ihr zwischen mehreren Einstellungen bis hin zu 4000 Hz festsetzen. Damit wird die Datenaktualisierung pro Sekunde geregelt, also wie oft das Betriebssystem den Status der Maus abfragt. Erstmals bei einem Gerät von HyperX wird eine gigantisch hohe Abfragerate von 4000 Hz unterstützt. Diese HyperX Pulsfire Haste 2 Pro meldet ihre Position also viermal pro Millisekunde an euren PC. Eine höhere Rate führt zu einer höheren CPU-Belastung des Systems, reduziert aber die Latenz (Verzögerung) aller Mauseingaben. Eine geringe Latenz ist besonders wichtig für Gaming, wo schnelle Reaktionen entscheidend sind.
Mit der Ngenuity Software könnt ihr außerdem die Akkulaufzeit überwachen und den Knöpfen wichtige Funktionen neu zuordnen. Wie bei Gaming Geräten üblich, ist die Maus mit einer LED ausgestattet, die allerdings relativ unauffällig bleibt. Das Mausrad beinhaltet einen LED-Ring, und diesen könnt ihr über die Ngenuity Software steuern (oder abdrehen). Ihr könnt die Helligkeit und Farbe einstellen, bestimmte Effekte auswählen oder die LED einfach ganz abdrehen. Ebenso kann die Farbe und verschiedene Leuchteffekte ausgewählt werden. Für den HyperX Cloud MIX 2 Kopfhörer gibt es mehrere vordefinierte Audioprofile – Musik, Gaming, Bass, Stimme, Entspannung. Ihr könnt hier auch direkt die Lautstärke von Kopfhörer und Mikrophon einstellen und die Geräuschunterdrückung ein- und ausstellen.
Zusammenfassung
FAZIT
HyperX ist im E-Sports Bereich unterwegs – und das merkt man ihren Produkten auch an. Die leichtgewichtige HyperX Pulsfire Haste 2 Pro Gaming-Maus mit ihren optischen Switches (die sich anfühlen wie die alten mechanischen Switches, nur viel schneller reagieren) bei den Mausknöpfen, dem extrem lange durchhaltenden Akku und dem optischen Sensor mit 26000 dpi (!) ist Hardware für den ambitionierten Gamer, nichts für den Gelegenheitsspieler. Sonntagszocker werden diese ganzen Features schlichtweg nicht voll ausnutzen können und mit der Ngenuity Software möglicherweise ein wenig überfordert sein. Auch der HyperX Cloud MIX 2 Kopfhörer mit 110 Stunden Akkulaufzeit und der aktiven Geräuschunterdrückung ist ein Gerät für Fortgeschrittene, das über die üblichen Gamingheadsets hinausgeht. Nur das eingebaute Mikrophon ist nicht so überragend – aber dafür gibt es ja das separate HyperX SoloCast 2 Mikrofon. Das ist nicht nur super zum Chatten – das Ding ist so gut, damit könnt ihr auch euren neuen Song einspielen. Insgesamt lassen die neuen Produkte von HyperX nichts zu wünschen übrig und eigenen sich hervorragend als Weihnachtsgeschenke für den anspruchsvollen Gamer!