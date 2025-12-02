HyperX Pulsfire Haste 2 Pro Maus, Cloud MIX 2 Kopfhörer und SoloCast 2 Mikrofon im Test

HyperX Pulsfire Haste 2 Pro – Ein Leichtgewicht – und eine vielseitig verbindbare Maus

Die HyperX Pulsfire Haste 2 Pro 4k Wirekless Gaming Mouse ist leicht – wirklich leicht. Mit nur 61 Gramm spürt ihr sie kaum, wenn ihr sie über das Mauspad schiebt. Sie reiht sich damit in die anderen aktuellen Profimäuse ein, die in letzter Zeit erschienen sind. Schwere Mäuse, die wie ein Briefbeschwerer am Tisch liegen, sind aktuell eindeutig out. Profi-Spielern haben sich diese Eigenschaft gewünscht, die Industrie liefert sie.

Die Verbindungsmöglichkeiten der Maus lassen keinen Wunsch offen. Einerseits wird Bluetooth unterstützt. Damit könnt ihr die Maus mit unzähligen Geräten koppeln, nicht nur PCs/Laptops oder dem SteamDeck. Auch Konsolen oder beispielsweise mein Fernseher können super über eine mit Bluetooth verbundene Maus gesteuert werden. Wenn ihr eine noch präzisere kabellose Steuerung haben wollt, bietet die Maus auch die Möglichkeit, sich über den mitgelieferten 2,4 GHz Dongle (USB-A) zu verbinden. Am PC anstecken, die Maus mit dem Schalter auf der Unterseite auf den 2,4 GHz Modus stellen – und voila, schon habt ihr die beste mögliche kabellose Verbindung. Um eine besonders schnell reagierende Maus zu erhalten, sollte sich der Adapter recht nahe an der Maus befinden. Das ist mit dem mitgelieferten USB-A auf USB-C Kabel möglich, wenn ihr den ebenfalls in der Packung enthaltenen USB-A auf USB-C Konverter ansteckt, denn dann könnt ihr den Dongle mit dem mitgelieferten Kabel nahe an der Maus platzieren – und wenn ihr die Maus laden wollt, nehmt einfach den Konverter (mit dem Dongle ab) und ihr könnt den Akku der Maus aufladen. Das klingt kompliziert, ist aber gut durchdacht und einfach zu bedienen.

Wer es konventionell mag, der kann die Maus auch über das USB Kabel direkt am PC anschließen. Der Maus liegt ein 1,90 m langes geflochtenes USB-C (was für die Maus selbst gedacht ist) auf USB-A (für den PC oder das Ladegerät) bei. Wir haben die Maus in allen drei Verbindungsmodi getestet und jeder Modus hat auf Anhieb funktioniert. Eine Besonderheit der Maus ist die Möglichkeit, den eingebauten Akku einfach austauschen zu können. Vier Torx-Schrauben sind alles, was euch am Zerlegen der Maus hindert, um dann die Batterie austauschen zu können. Diese Möglichkeit würde ich mir aus Nachhaltigkeitsgründen bei wesentlich mehr Geräten mit einem aufladbaren Akku wünschen! Auf der Unterseite der Maus befindet sich ein Slot, um den 2,4 GHz Dongle verstauen zu können. Sehr praktisch!

Die Anzahl der Tasten auf der Maus ist überschaubar und entspricht dem aktuell üblichen Standard für Profi- Gamer-Mäuse – linker und rechter Mausknopf, Mausrad/mittlere Taste, dazu auf der linken Seite zwei (standardmäßig eingestellte) vor- und zurück Tasten, sowie eine weitere längliche Taste am Mausrücken zur Einstellung der DPI. Alle diese Tasten können über die HyperX Ngenuity Software frei belegt werden. Das Allerwichtigste bei der Maus ist aber für mich – sie gleitet perfekt über das Mauspad und der Mauszeiger ruckelt nicht, der optische Sensor (Polling Rate: 4.000 Hz – daher das 4k im Namen, dazu 26.000 dpi) hat mich vollkommen überzeugt. Wenn euch die Oberfläche der Maus zu glatt ist, liegt in der Box noch ein „Grip Tape“ bei, das ihr sowohl auf beiden Seiten der Maus als auch auf die beiden Mausknöpfe aufkleben könnt. Damit rutscht ihr garantiert nicht mehr ab, auch wenn ihr im Eifer des Gefechts Schweißhände bekommt. Ebenso liegt ein Ersatzset an „Mouse Skates“ in der Verpackung.

Technische Daten HyperX Pulsfire Haste 2 Pro