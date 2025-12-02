SpongeBob Schwammkopf: Giganten der Gezeiten im Test

Bunte Unterwasserwelt mit Technikmacken

Die Grafik von SpongeBob Schwammkopf: Giganten der Gezeiten auf der Nintendo Switch 2 überzeugt mit farbenfrohen Umgebungen und liebevoll gestalteten Charaktermodellen, die dank Unreal Engine 5 äußerst lebendig wirken und ihren Vorbildern aus der TV-Serie in nichts nachstehen. Auf Nintendos Hybridkonsole können Spieler zudem zwischen einem Qualitätsmodus mit schönerer Darstellung bei 30 FPS und einem Performance-Modus mit 60 FPS wählen, der ein deutlich flüssigeres Spielgefühl bietet. Im Qualitätsmodus machen sich jedoch leichte Schwächen bemerkbar: Gelegentlich kommt es zu sichtbaren Framerate-Einbrüchen und spürbarem Input-Lag. Der Performance-Modus läuft zwar stabiler, dafür muss man kleinere grafische Abstriche in Kauf nehmen. Vereinzelt treten auch Clipping-Fehler auf, bei denen Figuren oder Objekte kurzzeitig in der Umgebung stecken bleiben. Im Test etwa verklemmte sich ein benötigtes Fass und konnte nicht mehr aufgehoben werden – ließ sich aber per Tastendruck sofort an seinen Ausgangspunkt zurücksetzen, sodass solche Auffälligkeiten das Gameplay nicht beeinträchtigten.

Im Gegensatz zur Nintendo-Switch-Version läuft Giganten der Gezeiten auf der PlayStation 5 ohne nennenswerte technische Probleme. Die höhere Hardwareleistung sorgt dafür, dass sowohl Ladezeiten als auch Animationen deutlich flüssiger wirken und das Spiel insgesamt sauberer präsentiert wird. Zwar bietet die PS5 ebenfalls zwei Grafikmodi, doch selbst im Qualitätsmodus sind die Unterschiede zur Performance-Variante nur minimal erkennbar.

Auch soundtechnisch liefert das Spiel ein solides Niveau. Vor allem die deutsche Vertonung trägt dazu bei, dass beinahe Serienqualität erreicht wird: Die vertrauten Synchronstimmen, pointierten Dialoge und zahlreichen kleinen Gags erzeugen das Gefühl, mitten in einer Episode aus Bikini Bottom zu stecken. Die Musik kann dieses Niveau allerdings nicht durchgehend halten, besonders in längeren Sessions wirkt sie mitunter etwas eintönig und fügt sich nicht immer nahtlos ins Spielgeschehen ein.