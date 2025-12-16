Gewinnspiel: Carrera Mario Kart™ Mini RC

Die Adventzeit hat begonnen und damit rückt auch Weihnachten näher. Traditionell gibt es davor bei uns Geschenke in Form von Gewinnspielen. Heute könnt ihr 3x die rasanten Carrera Mario Kart™ Mini RC’s gewinnen!
Carrera Mario Kart bringt Nostalgie pur direkt unter den Weihnachtsbaum. Übernimm das Steuer und mach dich bereit, mit Mario, Luigi und Toad in den 2.4 GHz Mini RC Karts im Maßstab 1:50 spannende Rennen zu fahren. Mit einem Top-Speed von 5 km/h rasen Mario und seine Freunde durch das Kinderzimmer. Die Fahrzeuge mit original Mario Kart™ Lizenz kommen „Ready to Run“ mit allen benötigten Batterien bei dir an.
Mit dem mitgelieferten wiederaufladbaren 3,7-V-LiPo-Akku kannst du 7 Minuten nonstop durch das Kinderzimmer flitzen, bevor der Akku eine 30-minütige Ladepause benötigt. Kinder ab 6 Jahren sowie Erwachsene werden unzählige Stunden Spaß und Spannung mit diesem RC-Car genießen.
Was kann ich gewinnen?
- 1x 2,4GHz Mario Kart™ Mini RC, Mario
- 1x 2,4GHz Mario Kart™ Mini RC, Luigi
- 1x 2,4GHz Mario Kart™ Mini RC, Toad
Wie kann ich gewinnen?
Um bei unserem Gewinnspiel mitmachen zu können, beantwortet eine einfache Gewinnfrage und füllt das nachfolgende Formular vollständig mit euren Daten aus. Mit etwas Glück gehört der Preis bald dir:
Wir freuen uns über alle Teilnehmer*innen an unserem Gewinnspiel!
Der Teilnahmeschluss ist der 31. Dezember 2025.
Teilnahmebedingungen
§ 1 Anerkennung der Teilnahmebedingungen
(1) Mit der Einsendung von für das Gewinnspiel erforderlichen Informationen erkennen die Teilnehmer*innen ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.
(2) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich Gamers.at das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen.
§ 2 Teilnahmeberechtigungen
(1) Teilnahmeberechtigt sind geschäftsfähige natürliche Personen ab 14 Jahren. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Angestellten von Gamers.at sowie den Gewinnspielpartnern und deren jeweilige Angehörige ersten und zweiten Grades als auch deren Ehe- und Lebenspartner in eheähnlicher Gemeinschaft.
(2) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.
(3) Die Teilnahme erfolgt ausschließlich via Gewinnspielformular, per Email oder via den Gamers.at Social-Media Kanäle. Pro Teilnehmer*in wird eine Teilnahme berücksichtigt.
§ 3 Durchführung und Abwicklung
(1) Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ausgeschlossen.
(2) Die Gewinner*innen werden aus dem Pool der Einsendungen mittels Jurywertung bestimmt. Besagter Pool stellt sich aus allen Einsendungen zusammen, die vor Ablauf der Teilnahmefrist via Gewinnspielformular mit der richtigen Antwort und vollständig ausgefüllten Daten bei Gamers.at eingegangen sind.
(3) Die Gewinner*innen werden via eMail an die Adresse über die die Zuschrift erfolgte von Gamers.at benachrichtigt. Danach muss sich die Gewinnerin oder der Gewinner innerhalb von drei Tagen an Gamers.at richten. Meldet sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht rechtzeitig, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn.
(4) Der Gewinn wird den Gewinner*innen an die angegebene Adresse zugesandt.
(5) Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist ausgeschlossen.
§ 4 Gewinn
(1) Der Gewinn wird in diesem Artikel beschrieben. Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten.
§ 5 Schlussbestimmungen
(1) Es ist ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts anwendbar.
(2) Gamers.at behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung die Teilnahmebedingungen abzuändern oder das Gewinnspiel vorzeitig einzustellen.