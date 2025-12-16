VON GAMERN, FÜR GAMER!
Rainbow Six Siege feiert 10-jähriges Jubiläum mit Wildcards-Event

von Hannes Linsbauer0

Ubisoft kündigte den Wildcards-Event für Rainbow Six Siege an, ein Ingame-Event anlässlich des 10-jährigen Jubiläums von Rainbow Six Siege.

Wildcards Siege findet auf der House-Map bei Sonnenuntergang statt und weckt damit nostalgische Gefühle. Vier von Community-Designern gestaltete Operator-Bundles sind genauso erhältlich wie zahlreiche weitere einzigartige Designs. Spielerinnen und Spieler können während des Events Items erspielen, Twitch Drops abräumen und neue Ubisoft Connect Challenges abschließen. Weitere Infos zum Event findet ihr auf Ubisoft News.

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

