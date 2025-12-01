Gewinnspiel: 2K – WWE 2K25+Boderlands 4

Die Adventzeit hat begonnen und damit rückt auch Weihnachten näher. Traditionell gibt es davor bei uns Geschenke in Form von Gewinnspielen. Heute könnt ihr die Games WWE 2K25 und Borderlands 4 gewinnen!

2K bietet auch in dieser Saison ein starkes Portfolio an tollen Spielen – von Sport über Strategie bis Action – mit NBA 2K26, WWE 2K25, PGA TOUR 2K25, TopSpin 2K25, Sid Meier’s Civilization VII, Borderlands 4, Mafia: The Old Country und Risk of Rain 2. In Zusammenarbeit mit dem Publisher können wir euch Codes für WWE 2K25 (Bloodline Edition, PS5) und Borderlands 4 (Super Deluxe Edition, PS5) anbieten.

Borderlands 4

Borderlands 4 macht genau das, was ein guter Shooter im Borderlands-Universum tun muss: Es dreht den Regler für Chaos, Humor und völlig überzogene Feuerkraft noch ein Stück weiter nach rechts. 2K schickt dich erneut in eine staubige Comic-Welt voller durchgedrehter Banditen, verrückter KI, schmutziger Deals und Beute, die jedes Raumzeitgesetz höflich ignoriert.

Im neuen Teil geht es tiefer in die Mythologie der Galaxis, während bekannte Vault Hunter und brandneue Gesichter um die mächtigsten Geheimnisse der Eridian kämpfen. Waffen mutieren zu kleinen Ökosystemen, Gegner zu wandelnden Katastrophen – und die Story schaltet im typischen Borderlands-Stil zwischen anarchischem Slapstick und überraschend ernsten Momenten.

Für unser Gewinnspiel bedeutet das: Wer Bock auf abgedrehten Loot, wilde Koop-Gefechte und eine Welt hat, die selbst Physikern Kopfschmerzen bereitet, sollte unbedingt teilnehmen. Schließlich wartet im Grenzland nicht nur die nächste Vault, sondern vielleicht auch gleich dein Gewinn.

Die Super Deluxe Edition enthält — zusätzlich zum Basisspiel — sämtliche Inhalte der Deluxe Edition sowie exklusive Erweiterungen: ein kosmetisches „Ornate Order Pack“ mit 4 neuen Vault-Hunter-Skins (Körper, Köpfe, Designs), und das „Vault Hunter Pack“, das zwei neue spielbare Vault Hunter mitbringt, dazu zwei Story-Packs mit neuen Haupt- und Nebenmissionen, zwei neue Gebiets-Regionen, neue Ausrüstung, Waffen, kosmetische Items (auch für ECHO-4) und weitere Fahrzeug-Kosmetik. Zusätzlich gehören das „Bounty Pack Bundle“ (mit mehreren DLC-Packs: neue Gebiete, Missionen, Bosse, Fahrzeuge, Waffen und kosmetische Items) sowie der Waffen-Skin „Firehawk’s Fury“ zum Paket.

WWE 2K25

WWE 2K25 legt die Wrestling-Bühne größer, lauter und spektakulärer aus als je zuvor. 2K feiert 25 Jahre Sports-Entertainment mit einem Spiel, das noch stärker auf Authentizität, Präsentation und diese unverwechselbare Mischung aus Drama und Over-the-Top-Action setzt. Die Superstars wirken lebendiger, Matches dynamischer, und die neuen Arenen bringen jede Menge Showglanz ins Geschehen. Ob du in MyRISE deine eigene Karriere formst, im GM-Modus das perfekte Roster zusammenstellst oder online um die Vorherrschaft im Ring kämpfst – WWE 2K25 liefert die volle Packung Wrestling-Wahnsinn.

Und genau darum geht’s in unserem Gewinnspiel: Wer Lust hat auf legendäre Entrances, harte Finisher und das Gefühl, selbst mitten im Ring zu stehen, sollte sich die Chance auf unsere Preise nicht entgehen lassen. WWE 2K25 bringt die Energie der großen Shows direkt ins Wohnzimmer – jetzt fehlt nur noch dein perfekter Pinfall.

Die Bloodline Edition von WWE 2K25 ist das Rundum-Sorglos-Paket für Fans: Sie enthält das komplette Spiel, das große Bloodline-Bonus-Pack mit speziellen MyFACTION-Karten für Roman Reigns und Jey Uso sowie exklusive „The Island“-Kosmetikitems. Zusätzlich stecken alle wichtigen DLC-Pakete drin – darunter das Deadman-Pack rund um den Undertaker, das WrestleMania-41-Pack, das Rock Nation of Domination-Pack und das Wyatt-Sicks-Pack. Auch der Season Pass inklusive SuperCharger ist enthalten, wodurch du Zugang zu allen kommenden DLC-Charakteren, Arenen und Extras bekommst. Obendrauf gibt’s Early Access, sodass du früher ins Spiel einsteigen kannst. Das Gesamtpaket zielt klar darauf ab, das volle WWE-2K25-Ökosystem in einer Edition zu bündeln und dir von Anfang an alles freizuschalten, was Rang und Namen hat – eine Art „Ultimate All-In“-Version für Sammler und Vielspieler.