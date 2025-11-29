Strategic Command: American Civil War – Concert of Europe DLC im Test

Die Nächte werden länger, die Spieletitel auch. Strategic Command: American Civil War – Concert of Europe ist so ein ewig langer Titel für die neueste Erweiterung der langlaufenden Strategic Command Serie. Es handelt sich um einen DLC (Hauptspiel benötigt), und außerdem finde ich den Titel ein wenig irreführend. Das Setting des Spieles hat nämlich absolut gar nichts mit dem Amerikanischen Bürgerkrieg (1861-65) zu tun, sondern spielt in Europa im selben Jahrhundert. Das ändert aber nichts daran, dass es eine super Erweiterung für das Hauptspiel ist und für mich als Geschichtsfan besonders interessant erscheint. Es gibt nämlich nur relativ wenige gute Strategiespiele, die im 19. Jahrhundert angesiedelt sind. Die meisten spielen im 20. Jahrhundert, im Mittelalter, der Antike oder in der Zukunft. Spiele aus dem 19. Jahrhundert? Fehlanzeige, zumindest außer den Napoleonischen Kriegen und exklusive des Amerikanischen Bürgerkrieges, und vor allem wenn es um detaillierte Szenarien geht. Ausnahmen (wie die Globalstrategie von Pride of Nations oder Spiele von Wargame Design Studio oder HPS) bestätigen die Regel, sehr viel Stoff zum Zocken werdet ihr über diese Zeit nicht finden. Und in diese Nische springt nun Strategic Command: American Civil War – Concert of Europe.

Die von Fury Software entwickelte Strategic Command-Serie läuft schon seit dem Debut-Titel Strategic Command: European Theatre aus dem Jahr 2002 (auf Steam in der Gold Version als Strategic Command Classic: Global Conflict erhältlich) und beinhaltet bis heute mehrere Ableger, die während der beiden Weltkriege angesiedelt sind. Der letzte Teil ist dann mit Strategic Command: American Civil War zurück ins 19. Jahrhundert gesprungen. Zu diesem Titel gibt es bereits die ziemlich coole Erweiterung Strategic Command: American Civil War – Wars in the Americas, die fünf militärische Kampagnen des 19. Jahrhunderts in Zentral- und Südamerika abbildet. Wenn ihr an Kriegen aus dieser Zeit und Region interessieret seid, müsst ihr euch das Spiel mit dieser Erweiterung einfach holen, da es hier schon wirklich schwer wird, noch irgendein vergleichbares Game zu finden. Ebenso ist es mit der neuen Erweiterung – und die ist für uns Österreicher besonders spannend. Österreich kommt nämlich in zwei der Szenarien als Konfliktpartei vor.