Mount & Blade II: Bannerlord – War Sails DLC im Test

Action-Rollenspiel

In Mount & Blade 2 spielt ihr einen Helden, den ihr erstmal im Detail erstellen müsst. Zuerst wählt ihr euren kulturellen Hintergrund – jeweils mit unterschiedlichen Boni versehen – die Nordmänner beispielsweise sind beim Plündern von Dörfern oder Karawanen erfolgreicher und ihre Schiffe fahren schneller – zumindest in Küstennähe. Danach sind die körperlichen Attribute dran – Geschlecht, Größe, Gewicht, Fettanteil bis hin zu den Details der Lippen, Augen und Haare. Viel wichtiger ist dann aber euer Vorleben – was war der Job eurer Eltern, worin wart ihr schon als Kind gut, was habt ihr als Jugendlicher für einen Job gehabt und was war eure größte Heldentat? Bevor es losgeht, könnt ihr noch den Schwierigkeitsgrad des Spieles sehr detailliert anpassen.

Ihr lebt im fiktiven Land Calradia, das von üppigen Wäldern bis hin zu trocken Wüsten die unterschiedlichsten Klimazonen beinhaltet. Eine neue schneebedeckte Klimazone ist mit der Erweiterung hinzugekommen. Die Welt befindet sich in etwa auf dem Entwicklungsstand unseres Mittelalters – gekämpft wird mit Schwert, Lanze und Pfeil & Bogen. Die Sitten sind rau – zu Beginn der Kampagne versuchen wir zwei entführte Familienmitglieder von einer durch die Gegend ziehenden Verbrecherbande zu befreien.

Ihr steuert eure Figur in der Third-Person Perspektive durch das Land, die Kämpfe mit den unterschiedlichen Waffen sind recht detailliert. Beispielsweise könnt ihr mit eurem Schwert von links, rechts, oben oder unten zuschlagen – und mit dem Schild in ebenso alle vier Richtungen blocken. Es gibt auch den Kampf mit dem Speer, dem Bogen, einem Zweihänder, der Armbrust ebenso wie mit diversen Waffen vom Pferd aus. Nicht schlecht gemacht, erinnert mich an Kingdom Come: Deliverance. Die Idee des Spieles besteht aber nicht darin, dass ihr alleine durch die Gegend zieht, sondern dass ihr in den Dörfern den Dorfvorsteher sucht und ein paar Söldner anheuert, und dann mit einer Armee durch das Land zieht. Kauft Soldaten aus unterschiedlichen Waffengattungen (Bogenschützen, Fußsoldaten und Kavallerie) und in unterschiedlicher Qualität, um damit gegen feindliche Einheiten vorzugehen. Die Kämpfe sind actionreich – oder ihr gebt euren Leuten den Angriffsbefehl und reitet mit eurem Pferd auf einen Hügel um euch alles aus der Ferne anzusehen… nach einem gewonnenen Kampf werden die überlebenden Gegner gefangen genommen und die brauchbare Beute eingesammelt. In der Kampagne ist eine Story vorgegeben, im Sandbox-Modus könnt ihr einfach machen was ihr wollt. Erledigt Aufgaben für Adelige (oder auch weniger adelige NPCs), um Ansehen und Geld zu erhalten und neue Freunde zu gewinnen. Das Spiel simuliert eine riesige Welt mit Handel, Kriegsführung und Diplomatie – und ihr seid ein Teil davon. Verschiedene Clans, Königreiche, Personen, Städte… absolut beeindruckend.