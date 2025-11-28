It Happens on PS5 – Und mitten in Berlin

Ein zweitägiges Community-Event – Live und im Stream – sowie tolle Angebote, Chancen auf viele attraktive Gewinne, diverse PS5-Top-Titel zum Anspielen auf einer Sonderfläche und ein abgestürztes Raumschiff erwarten PlayStation-Fans in der Hauptstadt.

Inspiriert von der kürzlich gestarteten Markenkampagne „It Happens On PS5“ und pünktlich zum Höhepunkt des Black Friday feiert PlayStation einzigartige Erlebnisse auf PS5 gemeinsam mit der Community mitten in Berlin. Zusammen mit Partnern wie Xperion, der Gaming-Location der MediaMarktSaturn Retail-Group, Rocket Beans TV, Epic Games und Electronic Arts präsentiert Sony Interactive Entertainment zahlreiche spannende Aktivitäten.

In der Arena des Xperion findet am 28. und 29. November ein zweitägiges Community-Event mit Live-Programm statt. Im Saturn am Alexanderplatz werden zahlreiche PS5-Titel auf einer Sonderfläche anspielbar sein. Zudem wird es dort viele tolle PlayStation-Angebote zum Black Friday geben. Am nahegelegenen Ravelinplatz können Fans sogar eine Sonder-Installation eines abgestürzten Raumschiffs bestaunen.

Live-Programm in der Xperion Arena und im Stream

​Am Freitag, den 28. November, moderieren Fabian Käufer, Gregor Kartsios, Tim Heinke und John Braun von Rocket Beans und Game Two ein abwechslungsreiches Programm. Unter anderem erwartet Besucher ein Live-Podcast sowie Turnier-Shows zu EA FC 26 und Battlefield 6. Zudem dürfen sich Zuschauer in verschiedenen beliebten Titeln der PlayStation Studios in einigen speziellen Herausforderungen messen. Als Highlight findet abends eine Watch-Party der Nerd Commander Show aus dem Xperion Hamburg statt, wo unter anderem Maxim sowie Mitglieder von PietSmiet und der Rocket Beans auftreten. Die Watch-Party in Berlin wird per Live-Schalten in die Show in Hamburg integriert.

Am Samstag, den 29. November, sorgt der beliebte Creator Amar mit dem Finale einer speziellen PS5-Edition seines bekannten Formats “Rasieren oder Kassieren” für spannende Unterhaltung in Fortnite.

​Detaillierte Informationen zum Live-Programm im Xperion bietet der PlayStation-Blog.

Raumschiff am Ravelinplatz

​Als besonderes Highlight erwartet PlayStation-Fans am nahegelegenen Ravelinplatz beim nördlichen Eingang zum Alexa Einkaufszentrum bis zum 14. Dezember eine beeindruckende Sonder-Installation eines von der aktuellen Markenkampagne inspirierten Raumschiffs. Die 13,5 x 6,4 x 4,7 Meter große und ca. 3,5 Tonnen schwere Installation liefert mit dem Funkturm im Hintergrund nicht nur ein außergewöhnliches Fotomotiv, sondern bietet in Verbindung mit einem Besuch im Saturn am Alexanderplatz auch Chancen auf den Gewinn attraktiver PlayStation-Produkte wie z.B. einer PS5-Konsole. Zur Teilnahme muss an beiden Locations je ein QR-Code gescannt werden. Weitere Details finden sich auf dem PlayStation Blog.

Black Friday

​Bis zum 18. Dezember sind PlayStation 5-Konsolen, diverses PS5-Zubehör sowie eine Vielzahl an Spielen bei ausgewählten Handelspartnern, im PlayStation Store sowie bei direct.playstation.com* im Rahmen der Black Friday-Aktionswochen zu stark reduzierten Preisen verfügbar.**

​Zudem sind bis zum 1. Dezember auch im PlayStation Store zahlreiche Software-Highlights reduziert.

Eine detaillierte Übersicht, wo und bis wann die verschiedenen Produkte im Aktionszeitraum verfügbar sind, bietet der PlayStation.Blog. Auf der offiziellen Aktionsseite sind sämtliche Angebote abgebildet.

*Regionen, in denen direct.playstation.com verfügbar ist: USA, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Deutschland, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Spanien, Portugal, Italien und Österreich.

**Die Produkte haben möglicherweise unterschiedliche Verkaufszeiträume. Detaillierte Informationen zu den Angeboten findet ihr auf den Produktdetailseiten oder auf den Websites der Einzelhändler.