THQ Nordic nimmt am digitalen Gaming Showcase „Endix“ teil

THQ Nordic freut sich, Teil von Endix zu sein, dem vollständig digitalen, avatar-basierten Gaming Event, das am 29.–30. November 2025 zurückkehrt.

Endix bringt erneut Spieler*innen, Entwickler*innen, Content Creator und Publisher für zwei Tage voller interaktiver Unterhaltung zusammen, zugänglich für alle, überall auf der Welt! Die Event Server sind offiziell vom 29. November, 01:00 Uhr MEZ bis 30. November, 01:00 Uhr MEZ geöffnet.

Was ist Endix und wie funktioniert es?

Endix hat sich in kürzester Zeit als ein völlig neues Format von Spiele-Event etabliert: eine spielbare Convention, aufgebaut in einer 3D-Welt, in der Besucher*innen Messestände erkunden, Entwickler*innen treffen, neue Titel entdecken und in Minigames antreten können.

THQ Nordic präsentiert auf Endix einen eigens gestalteten, immersiven Messestand mit einer eigenen 3D-Welt, mehreren Screens und interaktiven Elementen. Ein Schnellreisepunkt stellt sicher, dass Spieler*innen den Stand von überall auf dem Expo-Gelände sofort erreichen können.

Folgende Titel von THQ Nordic werden präsentiert:

Gothic 1 Remake

Wreckfest 2

Titan Quest II

REANIMAL

Tides of Tomorrow

Besucher*innen des digitalen THQ-Nordic-Stands können sich auf Folgendes freuen:

THQ Nordic’s Trampoline Quest: Wie viele Q’s befinden sich auf dem THQ-Nordic-Billboard? Nutze das Trampolin auf unserer Insel, um sie zu zählen. Gewinne die Chance auf einen von 200 Steam-Keys aus dem THQ-Nordic-Portfolio.

Kino-Feature: THQ Nordic Trailer werden im Endix-Kino gezeigt.

Creator-Portal-Belohnungen: Content Creator, die an Endix teilnehmen, können dem THQ Nordic Creator Portal beitreten und exklusive Preise gewinnen. Creator-Programm: https://creators.thqnordic.com/

So nimmst du an Endix teil:

Endix ist komplett kostenlos herunterzuladen und zu nutzen. Spieler*innen können den Client direkt unter https://endix-expo.com herunterladen.

Hinweis: Endix ist eine zertifizierte Windows App mit einem aktuell erneuerten SSL Zertifikat. Je nach Einstellungen von Windows Defender oder Antivirus Programmen kann eventuell eine Warnung angezeigt werden. Diese kann sicher ignoriert werden.

Schritt für Schritt:

Besuche die Website endix-expo.com

Lade den Launcher herunter und installiere ihn

Erstelle ein Konto und logge dich ein

Weitere Infos und den vollständigen Zeitplan findest du auf der Website: https://endix-expo.com/

