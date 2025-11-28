VON GAMERN, FÜR GAMER!
Assassin’s Creed Shadows: Deep-Dive-Artikel zum Nintendo Switch 2-Port

von Hannes Linsbauer0

Im Zuge des anstehenden Assassin’s Creed® Shadows-Releases für Nintendo Switch™ 2, wurde ein Deep-Dive-Artikel zu den technischen Hintergründen des Ports veröffentlicht.

Am 2. Dezember erscheint Assassin’s Creed® Shadows für Nintendo Switch 2. Ein neuer Blog-Post gibt Einblicke über die Umsetzung des Ports. Den vollständigen Artikel gibt es unter folgendem Link.

Mehr Informationen über Assassin’s Creed unter assassinscreed.com.

