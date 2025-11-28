Varthos – Heir to the Throne erscheint am 16.12 im Early Access

Das Rogue-lite Action RPG Varthos – Heir to the Throne erscheint am 16. Dezember 2025 im Early Access auf Steam.

Dunkle Wolken ziehen über das Land. Aus den Tiefen der Welt erhebt sich ein uralter Ruf an jene, die bereit sind, sich einem gnadenlosen Kampf zu stellen. Varthos sammelt seine Krieger für den Kampf um den Thron der Welt – einen Krieg, in dem jeder Schlag zählt und jeder gefallene Körper nur der Beginn eines neuen Laufs ist.

In diesem intensiven Rogue-lite Action RPG drängen dich Untote und Monster, die unbarmherzigsten Mächte der Welt, immer tiefer in den Strudel aus Action, Gefahr und Wiedergeburt. Jeder Tod ist eine Lektion, jede Wiedererweckung eine neue Chance, dem Schicksal näherzukommen.

Bist du bereit, im Kampf zu sterben?

Varthos ruft dich an seine Seite. In diesem düsteren Rogue-lite Action-RPG stellst du dich Horden von Monstern und Untoten, die nur ein Ziel kennen: deinen Untergang. Stirbst du, führst du mit dem nächsten erweckten Helden dein Vermächtnis fort – stärker, erfahrener, näher am Sieg.

Kämpfen. Sterben. Erwachen. Die Schlacht um den Thron der Welt hat begonnen.

Key Features

Intensives Action-RPG mit Hack’n’Slash, Rogue-lite und Extraction Elementen

Einzelspieler und Koop für bis zu 3 Personen

Direkt gesteuerte Helden ohne fixe Klassen – du bist, was du trägst

Zufallsgenerierte Dungeons und dynamische Wetterbedingungen

Metagame: Jeder neue Held profitiert von den Erfahrungen und Errungenschaften seiner Vorkämpfer.

Steam-Seite: https://store.steampowered.com/app/3065870/Varthos__Heir_to_the_Throne/