ARK: Survival Ascended Map-Guide: Die besten Welten auf einen Blick

Fan-Favoriten und Mod-Highlights

Abseits der Hauptstory gibt es Karten, die einfach nur Spaß machen oder das Gameplay komplett auf den Kopf stellen. Besonders durch die neue Crossplay-Integration verschwimmen hier die Grenzen zwischen offiziellen DLCs und reiner Community-Arbeit.

The Center : Diese Karte war schon immer für ihre epischen Ausmaße bekannt. Riesige Wasserfälle, ein gigantisches unterirdisches Ökosystem und die ikonischen schwebenden Inseln machen sie zu einem Fest für Entdecker. Ein großer Bonus für Züchter: Hier spawnen wilde Dinos oft mit höheren Leveln als auf „The Island“, was die Suche nach starken Zuchttieren erleichtert.

Svartalfheim: Ein echtes Juwel aus der Modding-Community. Diese Karte setzt auf ein nordisches Zwergen-Setting und verbietet – ähnlich wie Aberration – das Fliegen. Das sorgt für ein viel bodenständigeres, intensiveres Spielgefühl. Da ASA Mods nun direkt über CurseForge integriert sind, können endlich auch Xbox- und PlayStation-Spieler in den Genuss dieser detailverliebten Welt kommen, inklusive neuer Ressourcen wie Mithril und Gold.

Überlebenstipp: Orientierung ist alles

So schön die neuen Landschaften in der Unreal Engine 5 auch aussehen mögen – sie sind tödlich. Jede Karte hat ihre eigene Verteilung von essenziellen Ressourcen wie Metall, Öl, Obsidian oder den begehrten Silica Pearls. Wer planlos durch den Dschungel irrt, endet meist als Snack für einen Raptor, bevor er überhaupt die erste Spitzhacke geschmiedet hat.

Gerade bei den komplexeren Karten wie The Center oder den vertikalen Ebenen von Aberration verliert man schnell die Orientierung. Ein echter „Pro-Tipp“ für jeden Survivor ist es daher, sich vor dem Joinen eines Servers (oder zumindest vor dem Bau der ersten großen Base) schlauzumachen. Ein detaillierter Blick in ein ARK Map Wiki spart dir Stunden an frustrierender Suche. Dort kannst du genau prüfen, wo die sichersten Startzonen liegen, wo wertvolle Rohstoffe spawnen und welche Gebiete du lieber meiden solltest, bis du schwer bewaffnet bist.

Fazit

ARK: Survival Ascended bietet mittlerweile für jeden Spieltyp die richtige Bühne. Ob du dich durch die gnadenlose Wüste von Scorched Earth kämpfst, die nordische Ruhe in Svartalfheim genießt oder einfach nur den klassischen Vibe auf The Island suchst, die Auswahl ist riesig. Unser Rat: Bleib nicht ewig auf einer Map kleben. Nutze das Transfer-System, pack deine besten Dinos ein und erkunde die Vielfalt, die dir das Spiel bietet.