Closed Beta von Spellcasters Chronicles angekündigt

Der Startschuss der Closed Beta fällt am 4. Dezember um 16:00 Uhr CET, das Ende der Testphase ist am 8. Dezember um 10:00 Uhr CET. Damit erhalten Spieler:innen in Europa und Nordamerika erstmals die Chance, das kostenlose Multiplayer-Teamspiel des Studios auszuprobieren.

Die Closed Beta findet auf Steam statt. Teilnehmen können alle, die sich registrieren und für diese erste Testrunde ausgewählt werden. Eine Registrierung ist sowohl über die Steam-Seite von Spellcasters Chronicles als auch über die offizielle Website möglich. Spieler:innen, die keinen Zugang zur ersten Sitzung erhalten, bleiben automatisch für kommende Beta-Phasen berücksichtigt.

Nach einer exklusiven Hands-on-Demo, die Anfang des Jahres auf der TwitchCon San Diego vorgestellt wurde, erweitert die Closed Beta das Spielerlebnis um sechs spielbare Spellcaster-Charaktere, die Mausoleum-Arena und eine erste Auswahl an Zaubersprüchen und Kreaturen für das bereits angekündigte Deckbau-System. Elf Kreaturen, acht Zaubersprüche, zwei Gebäuden und zwei Titanen stehen in dieser Closed Beta bereit und ermöglichen es Spieler:innen, eigene Strategien auszuprobieren und das Kern-Gameplay von Spellcasters Chronicles ausgiebig zu erkunden.

Jeder Spellcaster verkörpert einen bestimmten Archetyp, der seine Rolle im Deckbau-System und seinen Einfluss auf den Kampf definiert. Diese Archetypen sorgen dafür, dass jede Deckzusammensetzung sinnvoll ist. Ihre passiven Stärken führen die Spieler:innen auf natürliche Weise zu bestimmten Zaubersprüchen, Kreaturen und Kombinationen, sodass jedes Deck die Identität des gewählten Spellcasters zum Ausdruck bringt:

Die Swamp Witch zeichnet sich durch Schwarm-Decks aus, die auf entbehrlichen Beschwörungen und Skalierung im späten Spielverlauf basieren

zeichnet sich durch Schwarm-Decks aus, die auf entbehrlichen Beschwörungen und Skalierung im späten Spielverlauf basieren Der Astral Monk glänzt mit „Burst“-Schaden und offensiven Zaubern

glänzt mit „Burst“-Schaden und offensiven Zaubern Der Iron Sorcerer ist ideal für strukturorientierte Decks, die Wert auf Lane-Kontrolle und widerstandsfähige Armeen legen

ist ideal für strukturorientierte Decks, die Wert auf Lane-Kontrolle und widerstandsfähige Armeen legen Der Fire Elementalist treibt aggressives Gameplay und schnell zyklische Feuerdecks voran und entfaltet sein Potenzial besonders gut in den Händen mobiler Spieler:innen

treibt aggressives Gameplay und schnell zyklische Feuerdecks voran und entfaltet sein Potenzial besonders gut in den Händen mobiler Spieler:innen Der Mythic Scribe zeichnet sich in unterstützenden, auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Decks aus

zeichnet sich in unterstützenden, auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Decks aus Der Stone Shaman überzeugt mit defensiven Kontrolldecks, die Lanes verstärken und Stellungen halten

Die Closed Beta hilft Quantic Dream, das Spiel mithilfe des Spieler:innen-Feedbacks zu verbessern. Anfang nächsten Jahres startet eine zweite Testphase mit neuen Spellcastern, Arenen, Zaubersprüchen und Beschwörungen. Mit jeder neuen Phase fügt Quantic Dream weitere Gameplay-Features hinzu und gewährt zusätzliche Einblicke in die Welt sowie die von der Community mitgestaltete Story von Spellcasters Chronicles, während das Spiel Schritt für Schritt in den Early Access übergeht.

„Wir haben Spellcasters Chronicles als ein Spiel entwickelt, das von Anpassungsfähigkeit, Kreativität und Team-Synergie lebt und erst durch die Spieler:innen wirklich zum Leben erwacht“, so Gregorie Diaconu, Game Director von Spellcasters Chronicles. „Die erstmalige Öffnung der Server ist für das Team ein sehr aufregender Moment. Es ist der Beginn eines Dialogs, den wir uns schon lange wünschen. Wir möchten zuhören, schnell reagieren und das Erlebnis Hand in Hand mit unseren Spieler:innen weiterentwickeln. Spellcasters Chronicles ist ein mutiger, kreativer Schritt für das Studio, und diese Testphase markiert den Beginn dieser gemeinsamen Reise. Das erste Closed-Beta-Wochenende ist das erste Kapitel, in dem euer Feedback direkten Einfluss auf das Spiel haben wird – vom Kampftempo bis zur Deckbau-Balance und technischen Optimierung. Wir laden euch ein, zu experimentieren, uns zu überraschen und uns mitzuteilen, was sich richtig anfühlt.“

Quantic Dream nennt folgende Mindest- sowie empfohlene PC-Systemanforderungen für die Closed Beta von Spellcasters Chronicles:

Mindest-Systemanforderungen:

CPU: Intel Core i5-11400 oder AMD Ryzen 5 5500 oder gleichwertig (6 Kerne / 12 Threads)

Intel Core i5-11400 oder AMD Ryzen 5 5500 oder gleichwertig (6 Kerne / 12 Threads) GPU: NVidia GeForce RTX 2070 oder Radeon RX 5700 oder gleichwertig mit min. 8 GB VRAM

NVidia GeForce RTX 2070 oder Radeon RX 5700 oder gleichwertig mit min. 8 GB VRAM Arbeitsspeicher/RAM: 32 GB RAM

32 GB RAM Speicher: SSD NVMe

SSD NVMe Betriebssystem: Windows 11

Empfohlene Systemanforderungen