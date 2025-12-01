Wir feiern 26 Jahre Gamers.at mit tollen Gewinnspielen!

Und schon wieder ist ein Jahr rum, Gamers.at feiert nämlich heute das 26-jährige Jubiläum und es gibt passend zur Adventzeit vor Weihnachten in den nächsten Wochen bei tollen Gewinnspielen einiges zu gewinnen. Also feiert mit uns!

Vor ziemlich genau 26 Jahren, in den ersten Tagen des Dezembers 1999 erblickte unser Spielemagazin das Licht der Welt und wir feiern mit euch Österreichs ältestes existierendes Spielemagazin. Das könnten wir nicht feiern, wenn nicht unsere Partner und vor allem unsere Leser uns fortlaufend unterstützen würden.

Wir bedanken uns bei allen für diesen Support und starten heute wieder mit einer Reihe von tollen Gewinnspielen passend zur Adventzeit. Das Spielejahr 2025 hat uns mit vielen tollen Spielen erfreut und ihr könnt bei uns Games, Gaming-Hardware, Gadgets und Merchandise gewinnen.

Ihr findet alle aktuellen Gewinnspiele, die jetzt laufend in den nächsten Tagen und Wochen starten in der entsprechenden Rubrik Gewinnspiele aufgelistet, aber wir möchten euch alle auch hier nochmals auflisten, also gerne öfter mal vorbeischauen.

Unsere Gewinnspiele im Advent

2K – WWE 2K25+Boderlands 4

2x Codes für Borderlands 4 (Super Deluxe Edition, PS5)

2x Codes für WWE 2K25 (Bloodline Edition, PS5)

Wir werden diese Liste laufend ergänzen, es wird sicher noch etwas dazu kommen und es sollte für jeden etwas dabei sein, also jetzt im Dezember öfter vorbeischauen und fleißig mitmachen und mit etwas Glück auch gewinnen!

In diesem Sinne feiert mit uns 26 Jahre Gamers.at!

Euer Team von Gamers.at