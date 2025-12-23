Last-Minute-Geschenk für Retro-Fans: Das Intellivision Sprint

Heute hat PLAION REPLAI offiziell das Intellivision Sprint in Europa veröffentlicht. Diese hochwertige, originalgetreue Neuauflage einer der legendärsten Heimkonsolen der Gaming-Geschichte kommt gerade rechtzeitig zu Weihnachten auf den Markt.

Das Intellivision Sprint wurde in Zusammenarbeit mit Atari entwickelt und bringt 45 der besten Spiele des Systems zurück ins Wohnzimmer. Sie wurden vollständig für moderne Bildschirme überarbeitet, wobei die einzigartige Haptik, Tiefe und Designphilosophie, die Intellivision auszeichnen, erhalten geblieben sind.

Das Intellivision Sprint ist nicht nur eine Mini-Konsole sondern auch eine respektvolle, originalgetreue Neuauflage eines Kultklassikers, der einst Atari selbst in der Ära der sogenannten „Ersten Konsolenkriege“ herausforderte. Fünfundvierzig Jahre später haben sich die ehemaligen Rivalen zusammengetan und präsentieren die erste offizielle Neuauflage der Intellivision-Hardware seit Jahrzehnten. Sie wurde für Sammler, Enthusiasten und Spieler entwickelt, die Handwerkskunst und Retro-Feeling schätzen.

Das Herzstück des Intellivision Sprint ist eine kuratierte Bibliothek mit 45 integrierten Spielen aus den Bereichen Sport, Strategie, Arcade-Action und experimentelles Design – den Bereichen, in denen Intellivision seinen Ruf als „intelligentere“ Konsole der frühen 1980er Jahre aufgebaut hat. Die Sammlung umfasst die erste offizielle Intellivision-Veröffentlichung von Boulder Dash sowie wegweisende Klassiker wie Astrosmash, Baseball, Shark! Shark!, Utopia und Night Stalker.

Jedes Spiel verfügt über neu gestaltete Controller-Overlays, die die physische Interaktion wiederherstellen, die das ursprüngliche Intellivision-Erlebnis auszeichnete. Die Controller in Originalgröße wurden mit drahtloser Konnektivität und wiederaufladbaren Batterien modernisiert, während der HDMI-Ausgang für klare Bilder mit geringer Latenz auf modernen Fernsehern sorgt.

Vollständige Liste der 45 Spiele:

Armour Battle, Astrosmash, Auto Racing, B-17 Bomber, Baseball, Body Slam: Super Pro Wrestling, Bomb Squad, Boulder Dash, Bowling, Buzz Bombers, Chip Shot: Super Pro Golf, Deep Pockets: Super Pro Pool & Billiards, Frog Bog, Golf, Hover Force, King of the Mountain, Motocross, Mountain Madness: Super Pro Skiing, Night Stalker, Pinball, Reversi, Sea Battle, Shark! Shark!, Slam Dunk: Super Pro Basketball, Slap Shot: Super Pro Hockey, Snafu, Soccer, Space Armada, Space Battle, Space Spartans, Spiker!: Super Pro Volleyball, Stadium Mud Buggies, Star Strike, Sub Hunt, Super Pro Decathlon, Super Pro Football, Takeover, Tennis, Thin Ice, Thunder Castle, Tower of Doom, Triple Action (Racing Cars / Biplanes / Battle Tanks), Triple Challenge (Chess / Checkers / Backgammon), Utopia, Vectron.

Zum Launch hat Atari ein Day-One Firmware-Update veröffentlicht, das die Funktionalität erweitert und das Benutzererlebnis verbessert. Das Update kann auf der offiziellen Website von Atari (www.atari.com) heruntergeladen werden und umfasst Folgendes:

Speichern von Highscores: in allen Spielen verfügbar, die diese Funktion unterstützen

in allen Spielen verfügbar, die diese Funktion unterstützen Online-Anleitungen: Für jedes integrierte Spiel wurden QR-Codes hinzugefügt, die direkt zu den Online-Benutzerhandbüchern führen

Für jedes integrierte Spiel wurden QR-Codes hinzugefügt, die direkt zu den Online-Benutzerhandbüchern führen Verbessertes Spielkarussell: Spielbeschreibungen und Screenshots bleiben nun beim Scrollen durch die Bibliothek sichtbar

Um das Update zu installieren, benötigen Benutzer einen USB-Stick und müssen folgende Schritte durchführen:

Formatieren Sie einen USB-Stick im Format ExFAT. Laden Sie die Update-Datei von der offiziellen Atari-Supportseite herunter und speichern Sie diese auf dem USB-Stick (einige Benutzer müssen die Datei möglicherweise in „update.zip” umbenennen). Stecken Sie den USB-Stick in den Port 1-Steckplatz der Konsole (nicht in den hinteren USB-Stromanschluss). Schalten Sie die Konsole ein. Es erscheint die Meldung „Update System”, gefolgt von „Update Successful“ (Update erfolgreich) Entfernen Sie den USB-Stick, sobald das System neu gestartet ist.

Das Intellivision Sprint wurde entwickelt, um erlebt, geteilt und diskutiert zu werden – eine herzliche, haptische Hommage an das Gaming im Wohnzimmer, die Wert auf Tiefe, Authentizität und intelligentes Design legt. Von seiner braun-goldenen Industrieästhetik bis hin zu seinen sorgfältig neu gestalteten Steuerelementen ist dies eine Konsole, die dazu gemacht wurde, erlebt, erkundet und stolz präsentiert zu werden.

Das Intellivision Sprint ist unter anderem auf der Webseite von PLAION REPLAI zum Preis von 119,99 € erhältlich.

Weitere Informationen über das Intellivision Sprint, einschließlich Firmware-Updates und Support, finden sich unter http://www.atari.com/.